Pedro Díaz y la situación del Sporting en la clasificación: "Igual damos la sorpresa"

"Respiras un poco después de dos victorias, pero no nos quedamos con esto. Obviamente queremos más". Pedro Díaz se muestra ambicioso y confía en alargar la buena dinámica de resultados que encadena el Sporting de Gijón. "Jugamos en casa contra el Alavés, venimos de una buena racha y veo la misma dinámica de hace dos o tres semanas. Confianza y seguir todos la idea del entrenador", subraya el canterano ante el partido del próximo domingo en El Molinón. Los gijoneses se encuentran a la misma distancia del descenso que del play-off, nueve puntos. Un escenario que da pie al rojiblanco a ver la botella medio llena. El objetivo es sumar tres puntos y ver lo que pasa. Nunca se sabe, llevamos más de la mitad de la temporada mirando con miedo para abajo e igual damos la sorpresa y en las últimas siete jornadas miramos para arriba", sentencia.

Ya no llueve tanto para el Sporting. "Hablas dentro del vestuario, sigues luchando aunque no salgan los resultados. Es una prueba que si sigues confiando en la idea los resultados van saliendo", dice Pedro sobre los momentos más difíciles, cuando el Sporting veía recortarse la distancia cada vez más con el descenso. El jugador del Sporting recibió este miércoles el premio al jugador "Cinco estrellas" del mes de marzo que entrega Mahou y asume el duelo ante el Alavés como "un partido complicado, como todos. Da igual el rival. Está todo muy igualado. Jugamos en casa, estamos con nuestra gente y vamos a darlo todo". Pedro aplaude la irrupción de Varane: "Tiene un físico que si lo explota será complicado ver su techo. Que llegue todo lo alto que pueda, que será mucho". En lo personal, tampoco se marca un techo. "No sé dónde puede estar. Eso me gusta, porque confío en que esté lejos. Estoy dispuesto a aprender de todo el mundo, me queda mucho".

Pedro Díaz tiene contrato hasta 2024 y asegura que ni se ha hablado de su renovación ni es un tema que le preocupe ahora mismo. "No me gusta hablar de futuro ni pasado. Tenemos bastante con el presente. Me centro en entrenarme cada día", asegura. Cree firmemente en el proyecto iniciado por Miguel Ángel Ramírez. "Tenemos jugadores de mucha calidad, si tienes jugadores que pueden jugar por abajo, se puede jugar a esa idea, pero todo lleva su tiempo", desliza. También evita valorar la gira en México prevista para el mes de julio. "A día de hoy no comentamos nada de la pretemporada. Primero vamos a acabar esta temporada como Dios manda y luego ya veremos", concluye.