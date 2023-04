Cundi, el "mejor lateral izquierdo de la historia del Sporting" vuelve a debutar en El Molinón

Diecisiete temporadas en el Sporting. 414 partidos oficiales como rojiblanco. 9 veces internacional absoluto. Son solo números, pero ayudan a dimensionar el calado de Secundido Suárez Vázquez (Sotrondio, 13-4-1955) en la más que centenaria historia del conjunto gijonés. En el día de su 68.º cumpleaños, volverá a debutar en El Molinón. Hoy, a las 13.30 horas, se celebra la inauguración de la puerta 3 del municipal gijonés con su nombre. Un acto con el que el club quiere reconocer la trayectoria de quien ha sido uno de los protagonistas de la época dorada del equipo rojiblanco. Un estreno que sucederá a los realizados a Castro y a Quini.

La familia sportinguista arropará hoy a Cundi en un día para el recuerdo dentro de su dilatada trayectoria en el Sporting. Un día en el que tampoco faltarán los de casa, los que día a día conviven con la leyenda. El sotrondino estará acompañado por Marga, su mujer, y sus dos hijos: Mayra y el exrojiblanco Rubén Suárez. También aplaudirán al abuelo sus cuatro nietos. Por parte del Sporting, el club se volcará.

David Guerra, presidente ejecutivo, encabezará la representación institucional junto a Joaquín Alonso, uno de los muchos excompañeros que tienen previsto participar en el homenaje. Habrá más, como jugadores del primer equipo y de todas las categorías del club.

"Estamos hablando del mejor lateral izquierdo de la historia del Sporting", subrayan Mario Carriles y Javi Fernández, componentes de la Asociación "Anselmo López", el colectivo que más ha luchado durante los últimos años por proteger y preservar la historia del club. Aplauden la iniciativa del Sporting de haberle elegido dentro de la política iniciada con Castro de aprovechar cada puerta de El Molinón para poner en relieve a un futbolista de la trayectoria del club. "Solo el número de temporadas y partidos que ha sumado Cundi ya habla de la dimensión del futbolista. Estamos hablando de uno de los más grandes", remarcan.

La Asociación "Anselmo López" aplaude además la sensibilidad de Orlegi para dar continuidad a este tipo de reconocimientos a figuras relacionadas con la institución e incluso "querer dar un paso más" en este ámbito a través de diferentes iniciativas retomadas con fuerza. La más reciente, la del acto dedicado a José Prendes en El Molinón el pasado mes de febrero. Un momento en el que el gijonés fue nombrado como nuevo decano de los futbolistas del Sporting, al ser el jugador vivo más antiguo en debutar con la camiseta rojiblanca. La distinción de esta figura, la del decano, fue un proyecto iniciado en su día por la propia Asociación "Anselmo López".

"Es importante que se reconozca ya no sólo a figuras históricas del club, como con todo el merecimiento se hace ahora con Cundi, también momentos históricos de la entidad y en eso vemos que se está yendo por el buen camino", recuerdan.

Porque para entender el éxito de Cundi hace falta un contexto. Mario y Javi también ponen en relevancia que en este proceso se valore "a quienes hicieron posible la época dorada, y también a aquellos que formaron parte de las décadas anteriores. Porque sin ellos, nada de lo que vino después hubiera sido posible", enfatizan.

Cundi es también uno de los 48 nombres previstos a incluir en el "Paseo de la fama", el proyecto lanzado por la Asociación "Anselmo López" en 2012 para reconocer a las grandes leyendas del Sporting en forma de bulevar en torno al municipal gijonés. Una iniciativa estancada por la falta de acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón para su ubicación. "Con el actual gobierno fue cuando estuvimos más cerca. Ana González nos dio facilidades, pero nosotros queremos hacerlo en la avenida de El Molinón y ella ahí no lo veía", recuerdan. Ahora, a poco más de un mes de las elecciones municipales, reconocen que tienen "poca esperanza" en que pueda retomarse.

"A la espera de lo que decidan las urnas, con Foro ya estuvimos hablando durante dos mandatos y no fue posible y con el PSOE no sabemos si habrá alguna forma de retomarlo. Veremos", confiesan Mario Carriles y Javi Fernández. Mientras, se muestran abiertos a colaborar tanto con el Ayuntamiento como con el Sporting. Entre manos, retomar el homenaje a la plantilla del club rojiblanco que logró el ascenso a Primera División en la campaña 1969-70. "Estaba previsto hacerlo con motivo del 50 aniversario, pero la pandemia obligó a paralizarlo todo". También visibilizar algún tipo de acción que permita dimensionar a futbolistas de diferentes generaciones. "Un chaval de 14 años en Gijón sabe perfectamente quién es Cundi o Jiménez sin haberle visto jugar, pero también tienen que tener presente quién fue Pío o Molinucu, por ejemplo, y en eso creo que podemos hacer más cosas", remarcan.

La Asociación "Anselmo López" reconoce vivir con especial interés cómo Orlegi acometerá finalmente las mejoras previstas para El Molinón de cara al Mundial 2030. Este colectivo ya fue tajante en un inicio en su posición de evitar que se traslade la ubicación del campo, aunque sea unos metros. "Tenemos el título honorífico más diferencial para optar al Mundial", comentan en referencia a que El Molinón es el campo más antiguo de España. No ocultan, además, cierto recelo por el hecho de "de los proyectos que se están conociendo en torno a ciudades mundialistas, el de Gijón es el único que parece contemplar un posible traslado". "Mientras no se nos demuestre lo contrario, creemos que no hay motivos convincentes actualmente para pensar en un Molinón en una ubicación distinta", remarcan. En la línea de abordar una reforma, "aunque sea demoliendo todas las gradas, pero respetando dónde está el campo", Mario y Javi se suman a la idea deslizada por Javier Tebas el pasado martes en Mareo. "Compartimos que El Sadar es un buen ejemplo en nuestra visión para una futura reforma. No sabemos si las obras tienen que costar 30, 50 o 100, pero el hecho de haber sido nombrado mejor campo del mundo en 2021 dentro de su capacidad, habla de que se puede modernizar un estadio sin perder otros valores como el de la propia historia", concluyen desde la Asociación "Anselmo López".