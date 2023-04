La otra crónica de Cundi y su paso a la eternidad en El Molinón: "Contigo tendríamos un Sporting de Liga de Campeones"

Aguantó la lluvia. Se citó la historia. Ovacionó la afición a "una zurda de leyenda". Secundino Suárez "Cundi" da nombre desde ayer a la puerta 3 de El Molinón. La inauguración formó parte de un homenaje que el Sporting quiso hacer coincidir con su 68.º cumpleaños en un acto en el que el de Sotrondio estuvo rodeado de familia, excompañeros, amigos, aficionados y directivos del conjunto rojiblanco. "Mi padre es feliz", confesó, minutos después, su hijo Rubén, visiblemente emocionado ante el cariño compartido por los allí presentes, quienes incluso acabaron cantándole a "Cundín" el "cumpleaños feliz". "Quitaros 40 años. Contigo y con los de tu generación tendríamos un equipo de Liga de Campeones", se escuchó entre los asistentes

Llegó a El Molinón de la mano de su mujer, Marga Estrada, y con su inseparable José Antonio Redondo, íntimo además de compañero de vestuario durante los mejores años del Sporting, siempre cerca. Joaquín, responsable de relaciones institucionales del Sporting y presidente de la Asociación de Veteranos, pendiente de que todo estuviera listo. Aunque los últimos años han mermado la salud de "Facultades" Cundi, como se le apodó durante su etapa como futbolista por sus excelentes cualidades físicas, la bondadosa sonrisa del de Sotrondio conserva toda la energía de quien fue futbolista rojiblanco durante 17 temporadas y sumó 414 partidos oficiales. Fue permanente muestra de su sentir en un día de tantas sensaciones encontradas.

No tardó Cundi en verse rodeado por las decenas de aficionados que se acercaron a El Molinón para sumarse al aplauso al futbolista y a la persona. Dos aspectos, el de su brillante carrera profesional, y el de su carisma más allá del fútbol, muy presentes durante el día y puestos como ejemplo. Entre una multitud de abrazos, saludos y petición de fotografías, Rubén y Mayra, hijos de Cundi, agradecieron a todos los que se dieron cita el afecto a su padre. "Gracias por tanto cariño", acertó a decir Rubén, visiblemente emocionado. Tanto, que quiso dar paso a Vania y Claudia, dos de los cuatro nietos de Cundi, para que fueran ellas quienes trasladaran un mensaje en nombre de toda la familia. "Gracias a toda la afición por el cariño recibido. A todos los compañeros. Al Ayuntamiento, al Sporting. Este estadio es nuestra segunda casa. Abuelo, la familia está orgullosa por lo que conseguiste en el campo y por todos los valores que nos enseñaste fuera de él", subrayaron en uno de los momentos más emotivos del acto.

"Felicidades por muchos motivos. Por lo que celebras personalmente y por el reconocimiento en ésta que es tu casa. No es un reconocimiento sólo a un excepcional jugador, ya me hubiera gustado a mí tener esas piernas, ese salto y esa capacidad para defender la camiseta del Sporting. También es el reconocimiento a una gran persona, a un ejemplo de profesionalidad y de compañerismo que siempre ha recibido mensajes de cariño de todos aquellos con los que uno se cruza", subrayó David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, el primer en intervenir ante un público arremolinado ante la puerta 3 de El Molinón. "Este también es un reconocimiento a una generación excepcional. A un grupo de compañeros y amigos que lo fueron y lo son tanto dentro como fuera del campo. Es un buen momento también, con la presencia de nuestros capitanes, para seguir construyendo, mirar hacia delante y mirar este Sporting de 2023 y el que está por venir. Con esta identidad que Cundi y toda vuestra generación nos está dando, con ese ADN del Sporting que queremos repetir y evolucionar. Lo hacemos cada día teniéndoos a vosotros como ejemplo para construir el Sporting que esté donde verdaderamente merece el club y que la afición nos demanda", añadió el dirigente rojiblanco. No pudo acudir al acto Alejandro Irarragorri, en Madrid, atendiendo compromisos profesionales. Sí lo hizo Luis Miguel Pérez, relaciones institucionales de Orlegi. La primera plantilla estuvo representada por sus cinco capitanes: Cuéllar, Jony, José Ángel, Cali Izquierdoz y Gio Zarfino. También estuvo Mario Cotelo, delegado. Hubo además presencia de jugadores de todas las categorías de la entidad, especialmente del Sporting Femenino. La alcaldesa de Gijón, Ana González, también intervino antes de proceder a descubrir la nueva puerta 3 de El Molinón para enfatizar en todo el legado de Cundi, al que calificó como un "icono del fútbol español y del Sporting" más allá de su extraordinaria trayectoria en el mundo del deporte. "Hay una generación a la que pertenece Cundi, que no solo jugaron bien al fútbol, representaron una clase humana. Ese estilo infatigable, unas piernas impresionantes... Ese amor al Sporting y a Gijón. ¡Qué orgullo sentimos de celebrarlo reconociéndote en El Molinón!", destacó Ana González. Una vez que se descubrió la imagen de Cundi en el acceso del municipal gijonés con su nombre y la frase "una zurda de leyenda", bajo la que se recuerdan algunos de los datos de su carrera de rojiblanco, la primera imagen fue verle rodeado de todos los que compartieron con él una vida de fútbol. Muy cerca de su sobrino quiso estar Selva Suárez, una de las más orgullosas por el homenaje que se le ha brindado al de Sotrondio. Más aún, aguantando las lágrimas, Teresa Vázquez, la madre de Cundi, aplaudiendo desde un discreto segundo plano.

Entre los asistentes hubo muchos rostros conocidos. Del mundo del fútbol y del Sporting, la inmensa mayoría. Exfutbolistas de diferentes generaciones como los citados Joaquín y Redondo junto a Eloy, Jiménez, Iñaki Eraña, David, Samuel Baños, Róber Canella, Juanjo, Claudio, Caco Morán, Castaño, Mino, Luismi, Ferrero, David Cano, Juan Carlos Ablanedo, Juanele, Maceda o Miluca, entre más de la época del Deportivo Gijón como Cadrecha, Rafa o Tino. A ellos hay que sumar extrabajadores del club como Antonio Maestro o Rogelio García, también gente del fútbol asturiano como Roberto Robles y Víctor Holguera, o el exárbitro Fermín Poladura. La afición también contó con representación como Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, y Gustavo Alonso, nuevo presidente de Unipes. También políticos como el socialista José Ramón Tuero y los concejales de Foro Jesús Martínez Salvador y Pelayo Barcia.

"Cundín se lo ganó". Redondo, la sombra de su amigo en las buenas y en las malas, era uno de los muchos excompañeros emocionados en el acto de homenaje a quien fuera olímpico en Montreal. "Es una persona cercana, entrañable, espectacular. Un compañero al que todos adoramos", remarcaba Joaquín, otra leyenda, otro de los que siempre ha estado cerca de él. "Siempre ayudó a los que veníamos de abajo, además de ser un futbolista de extraordinarias facultades", señalaba Eloy, cariños con uno de los que fue su capitán. "Una leyenda. Un jugador de la mejor época y un referente para cualquier sportinguista", resumía Juanele, otro de los presentes en el aplauso al protagonista del día en El Molinón.

Cundi encontró en el homenaje una doble ovación. La dirigida al futbolista y, especialmente, la destinada a "un hombre que quiere a todo el mundo y se hace querer", como recordaron varios de los asistentes. "A mí que me tocó jugar tantos años con su hijo, Rubén, le tengo un cariño añadido. Es una figura indiscutible en la historia del club que recibe una distinción muy merecida", explicaba Samuel Baños. Otro canterano y lateral zurdo como Róber Canella no dudó en mostrarse igualmente cariñoso. "Él es puro sportinguismo. Una leyenda que siempre ha llevado al club por bandera. Se lo merece todo", comentaba antes de abrazarse con Cundi.

La huella de Cundi entre la afición transcenció a lo deportivo por detalles como los que recordaba Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas: "Fue un grandísimo futbolista que lo dio todo por el Sporting, pero es que después ha sido un gran embajador del club junto a Redondo. Ha ayudado a sembrar sportinguismo por todas las peñas". Gustavo Alonso, nuevo presidente de Unipes, también ponía el foco en que "representa valores tan importantes para un club como el Sporting como el sentido de la permanencia y la dedicación. La iniciativa de nombrar las puertas en El Molinón es tan interesante como merecida".

En el mundo de las peñas, Mari Llorca, presidenta de Portería Sur, ha vivido intensamente todas las facetas de Cundi. "Viajaba ya a muchos campos cuando él era futbolista y además de convertirse en un gran amigo, ha sido uno de los mejores jugadores que vi en El Molinón", sentenciaba tras despedirse de la familia. "¡Quién nos iba a decir hace años que viviríamos algo así, con tanto cariño! Mi padre está feliz", contestaba Rubén, hijo de Cundi, antes de celebrar el cumpleños juntos en una comida familiar.