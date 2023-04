MAR y el techo de este Sporting: "No me marco como tope la permanencia para luego irme de vacaciones"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, fue categórico este mediodía a cerca de su ambición en esta recta final de temporada. A falta de siete partidos, el técnico reconoció que "no me marco como tope la permanencia para luego irme de vacaciones"

Las bajas: Jony, Queipo y Djuka

De esos tres el que en teoría debería estar antes sería a Queipo, que debería estar listo la próxima semana. Jony el problema es que la molestia no ha remitido. Dependerá de la evolución

Favorito al ascenso

Esta categoría es tan competida y difícil… Cuesta una barbaridad hacer goles. El juego mental… Te pueden pesar las piernas.

Dos victorias seguidas

Feliz de haber roto con el no conseguir dos victorias seguidas. Había que terminar una serie de cosas

Play off

La realidad es que quedan muchísimos puntos y puede pasar cualquier cosa. De hecho ha habido algún equipo que ya se veía con 50 puntos que no ha vuelto a sumar.

¿Es posible remontar?

En el fútbol he visto tantas cosas… No me sorprende nada

Pretemporada en México

Tengo un cuerpo técnico amplio que me permite delegar. Tengo especialistas que se reúnen con el club que me permite diseñar la mejor estrategia posible para preparar s la plantilla para competir

¿Mantiene el hambre el equipo?

Se dan palos en un plan competitivo. Quieren ir y quieren ganar cada duelo. Veo ganas de competir y espero que seamos capaces de trasladarlo a cada partido

Planificación deportiva

El club tiene que trabajar a dos velocidades independientemente de la incertidumbre. Trabaja en el medio y largo plazo para todo: infraestructuras… Respecto a la plantilla, cuando acaben la siete jornadas veremos qué nos puede ayudar y dónde queremos ir

Otero y Aitor

Juan y Aitor son delanteros. Pueden jugar en banda o por dentro, pero son delanteros. El juego es más que hacer goles. No puedo alinear a alguien por hacer o no hacer goles; el caso más gráfico es Djuka: estaba haciendo cosas fantásticas pero no hacía goles.

José Marsa

Es una buena noticia para el equipo. Porque tenemos más opciones para elegir. Ya decidiremos

Alavés

Es un rival que por momentos no le importa no tener la posesión y no tener protagonismo. El Andorra le sometió y llega una vez y marca gol. Son sólidos y defienden bien. No les importa no tener la posesión

¿Cuál es su estilo de juego? ¿El primero que usó o el actual?

Un entrenador que llega en mitad de una temporada. No era lo importante establecer mi modelo, sino ayudar a hacer la plantilla. No es lo mismo verlo desde fuera que en el día a día. Yo también crezco como entrenador.

Pruebas en últimos partidos

Quiero competir hasta el último partido para ver dónde me dice la tabla donde estar. No me marco como tope la permanencia para luego irme de vacaciones o empezar a probar cosas. Quiero sumar los máximos puntos posibles