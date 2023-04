Pichu Cuéllar se aproxima a su adiós

La pasada campaña le tocó a Pablo Pérez, en invierno fue Diego Mariño, y ahora –si no hay un cambio de guion, inesperado– será Pichu Cuéllar quien termine una dilatada andadura en el Sporting de Gijón, que se ha extendido por once temporadas. Será el tercer capitán en decir adiós en muy pocos meses. El portero, que porta el brazalete desde enero y uno de los futbolistas más importantes de la entidad en la última década, está a siete partidos de terminar su contrato en el club rojiblanco si la temporada se completa sin alcanzar la hazaña del play-off, algo dificilísimo. De momento, no se la ha ofrecido renovar, lo que parece difícil. Atrás, una trayectoria destacada, siendo un jugador respetado por compañeros, aficionados y directivos. Clave en el ascenso de los "guajes" de Abelardo (fue el "Zamora" de la categoría en Segunda División). Con Jony, los dos últimos de una generación, la de los "guajes", que ha sido muy importante.

Le quedarían por disputar cuatro partidos en El Molinón, delante de su gente: Alavés (este mismo domingo), Lugo, el derbi ante el Oviedo, que apunta a ser muy especial, y frente a la Ponferradina, en la última jornada de competición. En 2021 regresó a su casa con la anterior propiedad tras cuatro años, y esta será ya la última campaña del jugador más longevo en la historia de la entidad, récord que batió el 6 de enero de 2023 tras superar a "Emilín". El 27 de mayo cumple 39 años. Fuentes del club apuntaban ayer que esta decisión, como otras de jugadores que también finalizan contrato, no está aún tomada, a falta de un tramo muy importante. En Can Misses, Pichu disputó su encuentro 240 con el Sporting, despachando además una gran actuación y siendo decisivo con el penalti parado, pero también con dos asistencias. Todo un símbolo en Mareo, donde llegó en 2008 y ha desarrollado el grueso de su carrera como profesional. Hace dos encuentros superó a Alonso Miluca (238 choques) y está a solo seis partidos de atrapar a otra leyenda: el también portero Manolo Sión, que llegó a disputar 246 partidos con el club. Aunque no comenzó como titular la temporada, Cuéllar consiguió darle la vuelta a la situación y ganarse el puesto primero con Abelardo Fernández –como ya hizo en la campaña 2021-2022–, pero también ha conseguido mantenerse como un fijo para Miguel Ángel Ramírez, que ha valorado su liderazgo y jerarquía. La portería apunta a ser una de las posiciones que se va a regenerar con vistas a un siguiente proyecto donde se avecinan muchos cambios en la plantilla y donde MAR será el líder desde el banquillo. El Sporting aguarda a la decisión del Celta de Vigo con Christian Joel y estudia seguir contando con Guillermo De Amores, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Todo está pendiente de analizar al final de temporada. Del meta uruguayo, inédito, agradan sus condiciones, pero faltaría negociar con Lanús, que posee sus derechos. El puzle en la portería para el siguiente proyecto está –si finalmente se opta por no fichar, que se debate– entre esos dos nombres con Florentin Bloch en la recámara, hoy tercer portero y titular con el filial. Miguel Ángel Ramírez tiene además una muy buena impresión del joven meta francés, que es otra alternativa real con vistas al próximo proyecto, aunque sea para seguir en la dinámica del primer equipo. "Flo" está valorado en el club rojiblanco y podría dar otro salto.