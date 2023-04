El Llano 2000 no permite que el Sporting se acredite en sus partidos

El Llano 2000 no permitirá que el Sporting se acredite para sus partidos si los ojeadores del club rojiblanco quieren acudir a los campos de Braña Sur para seguir alguno de los encuentros del fútbol base donde juegue su equipo. El club que preside Marcelino Álvarez, que ha roto relaciones con Mareo alegando impagos por Guille Rosas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, solo permitirá el acceso a sus instalaciones de miembros del club rojiblanco si estos se hacen con entradas para ver los partidos.

La única forma que tendrán para acceder al campo, dice el presidente, será comprando una localidad. "O dan marcha atrás y nos pagan, o no entran acreditados", dice Marcelino.

Por otro lado, el Llano 2000 tampoco tiene previsto invitar al Sporting a los torneos que organice. Estas, de momento, son las dos principales medidas que Marcelino Álvarez decide tomar tras romper con el Sporting en los últimos días. Tampoco descarta llegar más lejos para reclamar el dinero que entiende que le corresponde al club por Guille Rosas. Las tiranteces, en cualquier caso, vienen de atrás, con capítulos de cierta tensión como el que se vivió con Cheikh Tidiane, el prometedor delantero senegalés de 13 años que intentó firmar el club rojiblanco para su cantera y que ha terminado firmando por el Atlético de Madrid.

El Llano 2000 trasladó en los últimos días su queja al Sporting con un correo electrónico y anunció en el mismo la decisión de romper relaciones de forma abrupta al reclamar en torno a 1.700 euros por el lateral Guille Rosas, correspondientes a derechos formativos. El Llano, que abandonó el convenio del fútbol base de forma unilateral el pasado mes de junio –antes del cambio de propiedad del club rojiblanco– al entender que el acuerdo entre el Sporting y su club no era "favorable", mantiene que le corresponde esa cantidad de dinero más allá de estar fuera del acuerdo en la actualidad.

"Solo pedíamos el dinero que nos corresponde", se queja el presidente, Marcelino Álvarez. Explican desde el club gijonés que ese pago por los derechos formativos de Rosas corresponde al ejercicio anterior (2021-2022) y no el actual, por lo que no hay debate posible. Por eso entienden que salirse en junio de ese acuerdo no tiene porqué dejarles sin esa cuantía de dinero.