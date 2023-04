La pesadilla de "Campu"

Víctor Campuzano encara el túnel del vestuario cabizbajo. Instantes antes corría eufórico por el verde de El Molinón tras marcar en el minuto 98 el gol que daba la victoria al Sporting ante el Alavés. Sin duda, su tanto más importante en la entidad. Pero la alegría –otra vez– no fue completa con un futbolista acostumbrado a lidiar con lo peor de la profesión, especialmente desde su aterrizaje en Mareo: lesiones musculares, periodos prolongados de inactividad, situaciones límites en el mercado de fichajes, inestabilidad… Y ahora, también gafado por el VAR.

Porque el del domingo es el segundo gol que le quita la tecnología con bastante polémica. Le han quitado los mismos que ha sumado, penalizando sus números. El anterior fue contra el Zaragoza, también en El Molinón y desde Las Rozas lo anularon en esa ocasión por una presunta falta previa de Pablo Insua. "¡Qué mala suerte tienes, Campu!, lamentaron sus compañeros en el vestuario de El Molinón. Allí, con las pulsaciones a mil, Miguel Ángel Ramírez acudió a darle un afectuoso abrazo para trasladarle su respaldo. La imagen del VAR circulaba a toda velocidad en el vestidor. Jugadores, empleados, técnicos... Todos hablaban a cerca de la acción. A muchos de ellos les habían llovido en sus teléfonos móviles mensajes de conocidos, amigos y familiares.

Y ahí estaba Campuzano, que desfiló por la parte trasera del campo cariacontecido a sabiendas de que siempre aparece un motivo para robarle su momento. Profesional muy equilibrado, formado y nada impulsivo, evitó meterse en charcos al terminar el encuentro. Aunque la ocasión le pidiese a gritos llamar la atención de cualquier forma. Campuzano sí escribió un mensaje público, pero, para sorpresa general, muy sensato y reforzando al grupo. "Partidazo de todo el equipo. Empate que nos sabe poco por cómo acabamos el partido. Seguiremos trabajando muy duro y mejorando. El VAR nos quita otro gol dudoso, pero el fotón está ahí. ¡Puxa Sporting siempre!", se podía leer en la publicación divulgada por este futbolista maltratado por el azar. "Es una de las mejores personas del vestuario", sostiene un compañero del atacante catalán. Un llanero solitario, tímido, al que le gusta pasar inadvertido y que maneja un perfil nada común con la esencia del futbolista profesional. En Ibiza duró en el campo menos de media hora. Ramírez lo quitó al ser expulsado Diego Sánchez para dotar al equipo de músculo con la entrada de Leonel Miguel.

Campuzano se fue al vestuario de Can Misses como si la historia no fuese con él. No pasota, sino extrañamente empático, muy comprensivo. Miguel Ángel Ramírez se acercó a él un momento para disculparse. Pero algo dijo el delantero que dejó atónitos a todos. "No pasa nada, lo entiendo". Y a la ducha. A nivel interno hay quienes ven similitudes en la personalidad del delantero catalán con la de Pablo Pérez, otro tipo noble, querido, quizás algo más extrovertido, pero al que le faltaba esa pizca de maldad tan común en una profesión llena de vanidosos y egoístas como es el mundo del fútbol. Por todo ello ha caído en gracia para el sportinguismo, que en las últimas horas se ha volcado en redes sociales escribiendo un aluvión de mensajes en su favor. Pero lo que para todos sería una injusticia, para Víctor Campuzano es en realidad algo mucho más cotidiano: otra dificultad que sortear. Y, sobre todo, una oportunidad: la de recuperar la titularidad en el once pensando ya en el choque en Cartagena.