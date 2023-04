"Me gusta entrenar, porque es mi pasión, pero no soy de los que tienen unas ganas locas por entrenar". Abelardo Fernández ha roto su silencio este miércoles en una entrevista para hablar de pasado, presente y futuro. "Estoy muy contento de estar donde estoy", comentó el Pitu sobre su recuperada faceta como comentarista en televisión. Una labor retomada tras su salida del Sporting el pasado mes de enero. "Entrenar al Sporting requiere una presión mayor. Soy de Gijón, es mi club y ahora estoy tranquilo, dedicándome un poco a mí y a hacer deporte", señaló el gijonés, quien también mostró su opinión sobre la actual marcha del conjunto dirigido por Miguel Ángel Ramírez.

"El Sporting no va a tener problemas con el descenso", manifestó Abelardo durante una entrevista concedida a Radio Marca. "Lo tiene difícil por arriba", continuó, preguntado por si ve alguna opción de dar la sorpresa y alcanzar el sexto puesto. "La Segunda es muy igualada. Equipos que parecían que se iban a salir por plantilla, como Granada o Levante, pues está todo muy igualado. No se sabe quién va a subir", prosiguió. "Es un año para hacer un poco de puente a siguientes años y esperemos no muy tarde volver a ver al Sporting en Primera, que es lo que se merece", añadió.

En cuanto a Primera División, el gijonés cree que el Barcelona "tiene la Liga ganada" y se pronunció sobre las últimas polémicas con el VAR. "Soy pro Var, claro que sí, el problema es que se haga bien. Hay veces que no entiendo las decisiones y que, para mí, se equivocan. No hay unificación de criterios. El tema de las manos no sé cómo va. Es normal que los árbitros se sientan atacados, pero es importante que se unifiquen criterios y también que se tomen las decisiones con más rapidez", respondió. Incluso habló sobre las declaraciones de Laporta apuntando al Madrid y el posterior vídeo de los blancos. "En el vestuario no hablábamos, para nada (del Madrid como equipo del régimen). Cada uno defiende sus colores a muerte, que es normal, tienen que haber una rivalidad, pero desde el respeto", explicó.

Sobre el "caso Negreira", Abelardo manifestó que en su época como jugador del Barcelona no fue testigo de nada que tuviera que ver con algún incentivo para comprar partidos o árbitros. "Esperemos que todo se resuelva. En mi época te puedo asegurar que nanai, nunca lo he vivido. Al final, si es así, todo eso sale a la luz. Confío en el Barcelona como institución y lo bueno es que se aclare todo. No es bueno ese tipo de repercusiones, de reproches entre clubes y entre presidentes", concluyó.