La postura del Sporting y el Oviedo respecto el modelo arbitral independiente de Tebas: del diálogo, al cambio

Javier Tebas gana apoyos en su deseo de que los árbitros se desliguen de la Federación Española de Fútbol y pasen a estar gestionados por un organismo independiente. La Comisión Delegada de LaLiga celebrada en Madrid reunió a los clubes de Primera y Segunda División para, entre otras cosas, valorar la postura de los clubes a la hora de optar a un modelo distinto, algo que obligaría a modificar la Ley del Deporte. «Hemos hecho una encuesta anónima. Por amplia mayoría hay una línea que defiende que sea al estilo del fútbol inglés», explicó Tebas, presidente de la patronal, en cuanto a un modelo de gestión independiente. El Sporting y el Oviedo se alinean con la decisión de la patronal en este aspecto.

«Nos adherimos a la postura de LaLiga ya que es necesario un mayor diálogo con todos los actores para mejorar la calidad y eficiencia del servicio arbitral. Compartimos las preocupaciones de la inmensa mayoría del fútbol profesional y estamos dispuestos a colaborar para proponer alternativas que mejoren el modelo actual», valora el Sporting tras participar en reunión de la Comisión Delegada, en la que estuvo representado por David Guerra, presidente ejecutivo rojiblanco. El Oviedo, presente en LaLiga a través de Martín Peláez, presidente del conjunto azul, y Agustín Lleida, director general, evita hacer valoraciones, aunque seguirá la línea que marque la patronal, dispuesta a intentar la reforma del modelo arbitral.

¿Cuál es el modelo inglés del que habla Tebas? El mismo dirigente de LaLiga explicó el funcionamiento del fútbol británico en este aspecto. «Se designa a través de una compañía mercantil que está compuesta por la Premier, por la Federación y por la asociación que tiene la Championship y las otras categorías. Tienen un director ejecutivo, especialista en el mundo de los árbitros, y se toman decisiones», detalló. En resumidas cuentas, que todo lo que controla ahora la Federación Española, pase a depender de una sociedad de gestión. En segundo plano, aunque participando en minoría, quedarían tanto LaLiga, como la citada Federación Española. En esa línea, Tebas también puso como ejemplo a Alemania. «Somos conscientes de que esa línea requiere acuerdo con la Federación, pero no está prohibida por la FIFA ni por la UEFA. La Liga inglesa lo tiene, la Bundesliga lo puso la temporada pasada con una compañía en la que está al 51% la federación y al 49% la Bundesliga. Queremos sentarnos a hablar con todos los actores, convencer a la Federación como institución, a los árbitros y al mundo de los jugadores», agregó.

Sacar adelante este proyecto no será sencillo. Tebas aseguró que «si hay acuerdo con la Federación» cabría la opción de cambiar el modelo, modificando incluso la Ley del Deporte: «Desde el año pasado hay una desazón. No hay campaña orquestada, sí una reflexión de ver hacia dónde tenemos que ir y de buscar soluciones. Los árbitros son imprescindibles y queremos ayudar para estar todos lo más contentos posibles».

En Asturias, la polémica arbitral también ha salpicado esta temporada a Sporting y Oviedo por la disparidad de criterios y la entrada del VAR. Los rojiblancos incluso elevaron queja tras un discutido penalti en contra en Las Palmas, y volvieron a sentirse perjudicados la pasada jornada. El gol anulado a Campuzano ante el Alavés, en el tiempo añadido, dejó al Sporting sin poder sumar tres puntos en base a una decisión sin imágenes que respalden el fuera de juego señalado. El Comité Técnico de Árbitros ha admitido un error en el protocolo seguido por Prieto Iglesias, como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA.

Javier Tebas, que la pasada semana visitó Mareo y donde ya reiteró la necesidad de dar un giro a la gestión del colectivo arbitral, ha negado que bajo la propuesta de LaLiga de modificar el modelo de organización arbitral se esconda una intención de asumir estas responsabilidades. «LaLiga no tiene las competencias arbitrales, ni las quiere. No es verdad que LaLiga quiera las competencias. Es un tema que debe quedar muy claro, como institución no es el lugar adecuado donde debe estar depositado el tema de los árbitros», dijo el dirigente de la patronal.

Tebas continuó manifestando que se ha llegado a un punto en que «en algunos aspectos se ha visto que el arbitraje tendría que hacerlo en una compañía de fuera». Cuestionado por la postura de los dos grandes del fútbol español, evitó concretar porque «no sé si Barcelona o Real Madrid lo han apoyado, el voto es secreto».

Preguntado acerca del escrito difundido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que el arbitraje profesional muestra su profunda preocupación «por la lamentable situación» generada en torno al colectivo; consideró que no hay causa-efecto entre las críticas de algunos clubes o la argumentación de cambio de criterio expuesta por Luis Gil, director de competiciones; y actos como la agresión sufrida por un colegiado en Ceuta. «En la nota se hablaba de los vídeos de Luis Gil, y son vídeos de Heidi. Es una explicación, no contribuyen a la crispación. No hay causa-efecto. Hay un enfado, sí, pero que eso influya en el tema de la violencia, no es así. Cuando surgió el ‘caso Negreira’, desde LaLiga mandamos una circular a muchos clubes para que tuvieran cuidado con los árbitros porque había crispación con el lanzamiento de billetes y demás», defendió.

Tebas defendió tras la reunión de LaLiga que «queremos proteger al colectivo arbitral, hablamos de tender la mano, de sentarnos en una mesa para ver cuál debe ser el camino futuro de la organización arbitral. Hay un problema y es importante que lo asumamos». En esta línea añadió que no se había discutido «bajar el sueldo de los árbitros» y expuso otros temas que se pusieron sobre la mesa durante el encuentro mantenido con los representantes de los equipos de Primera y Segunda División. «Algunos han manifestado que el problema con el estamento arbitral es de criterios. Además se ha reflexionado acerca de que el árbitro de VAR es muy importante en los partidos y eso lleva a preguntarse si hace falta tener colegiados especializados en VAR», detalló. De momento, el proceso para buscar soluciones en torno a un colectivo arbitral que ha amenazado con ir a la huelga sigue abierto.