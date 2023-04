Insua, sobre el VAR: "Tienen que darle una vuelta a esto"

Con el colectivo arbitral en la picota después de que al Sporting se le anulara un gol ante el Alavés por un fuera de juego en el que las imágenes no aclaran y pudo suponer el triunfo de los rojiblancos, Pablo Insua ha querido pasar página sin dejar de defender al colegiado del encuentro. El central del conjunto gijonés ha querido salir en defensa de Quintero González, al que excluye de la polémica. "La situación es más de VAR que del árbitro. Creo que hizo un gran partido", subrayó el gallego este miércoles, en Mareo.

Polémica arbitral. "No tienen una situación fácil... La situación del otro día es más del VAR que del árbitro, que creo hizo un gran partido. Tienen que darle una vuelta. Se vio también en el partido de la Ponferradina, que ni viendo la imagen se ve nada claro (que realmente hubiera fuera de juego). Hay que dar pie a que todo sea algo más natural, que se disfrute del fútbol y de los goles y no andar mirando milímetros".

Sólidos atrás. "Somos un grupo muy sólido, muy solidario. No es solo cosa de los defensas. Esa unidad del último mes y medio nos está ayudando a dejar la portería a cero y conceder pocos goles".

Clic en el vestuario. "Todo el mundo se puso en alerta. El equipo se activó. Nos unimos mucho y creamos un clima positivo de trabajo. Estamos teniendo la recompensa".

Su situación. "Llevaba temporadas complicadas. Me estoy encontrando muy bien. Es el primer año que pude hacer una pretemporada completa y lo estoy notando".

Seis jornadas finales. "Tenemos que seguir siendo un equipo muy competitivo. Nos servirá para crecer y para hacer una base para la siguiente temporada".

Futuro. "No he hablado nada a nivel personal. En cuanto al club, el futuro es bueno. Se está mostrando una progresión, mejorando en todos los ámbitos. Se notará en los resultados. Estamos mejor que cuando empezamos".

De defensa de 4, a 5. "La mayoría de la temporada hemos estado con defensa de cuatro. El cambio, al principio, me costó un poco para adaptarme. Ahora cada vez me voy encontrando mejor dentro del sistema. Es un proceso. Últimamente me estoy encontrando igual de cómodo que con la línea de cuatro".