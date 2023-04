El entrenador del Sporting, de la indignación a pedir rebajar la tensión con los árbitros: “Este partido no lo perdemos con once”

Visiblemente enfadado por la derrota del Sporting, Miguel Ángel Ramírez intentó rebajar la tensión en torno al colectivo arbitral, pero le pudo el corazón. “Con once este partido no lo perdemos nunca”, subrayó el entrenador rojiblanco tras la polémica expulsión a Varane. “No voy a contribuir a un ambiente más hostil que estamos todos generando. Hay que hacer una reflexión todos. A los entrenadores nos rajan, y no nos ponemos en huelga. Si quiero jugar en este circo, que cada palo aguante su vela”, añadió en clara alusión a los trencillas.

“En directo no me pareció ni falta, imagino que a Varane tampoco”, aseguró Ramírez para excusar que el francés desplazara el balón y acabar viendo una segunda amarilla. “No quiero lamentarme ni que mis jugadores se lamenten. Quiero resaltar lo generosos que han sido durante tanto tiempo. Han corrido como animales incluso para empatar el partido. Voy a centrarme en los míos y cómo podemos ganar el siguiente partido”, continuó, antes de pedir que “todos los gremios” reflexionen y se pare la “violencia y el desasosiego”, en torno a los árbitros. “A lo que voy es que no sirve para nada la violencia, el desasosiego, rajar aquí… los errores siguen sucediendo. Al que le toque que intente ver lo que está sucediendo”, señaló. “Luego nos unimos en torno a la guerra de Ucrania. Somos unos hipócritas todos, porque en nuestro día a día estamos contribuyendo a eso”, añadió en referencia a ese clima “violento”.

Tras lo reflexivo, luego, a Miguel Ángel, le volvió a salir el lado pasional. Porque el entrenador del Sporting tampoco entendió la segunda roja vista por el equipo. “La expulsión de Endika (segundo entrenador) no la ha entendido nadie. Entendíamos que había falta a Jordan”, explicó antes de volver a pedir centrarse en la próxima jornada. “El objetivo es ganar el próximo partido y que volvamos a ser intentos, agresivos, compactos, que sepamos competir. Les he dado las gracias a mis jugadores, por el esfuerzo y por el compromiso. Estoy agradecido y les he dicho lo bien que les vi en los primeros minutos. Tenemos que dejar de lamentarnos e ir a casa a ganar. Me encantaría sentir lo que estamos sintiendo en El Molinón. Hay una energía tremenda”, concluyó.