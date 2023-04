"Ramírez ha hecho que el Sporting sea muy competitivo al estilo de Segunda"

Manolo Breis es periodista y el arquitecto del Cartagena, uno de los equipos revelación del campeonato en Segunda División. Allí está haciendo historia, siendo un director deportivo muy respetado en el fútbol español por su forma de diseñar año a año un equipo muy competitivo en pese a las limitaciones económicas. El Efesé, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, es séptimo y luchará en este final de temporada por entrar en playoff. Hoy recibe al Sporting a solo dos puntos del sexto, Albacete. Breis destaca el buen momento del equipo rojiblanco con Miguel Ángel Ramírez y subraya el nivel de dos descubrimientos: Juan Otero y Jonathan Varane.

–El VAR está al frente de la polémica en el fútbol profesional ¿Cuál es su opinión?

–El VAR vino al fútbol para acabar con algunos errores que cometían los árbitros. Ahora se están cometiendo otros diferentes. El uso del VAR tiene que ser para algo diferente: para situaciones claras o errores considerables, no para anular un gol por un centímetro. Para eso no está bien usado el VAR. Al final todos los clubes nos estamos quejando, por algo será. Hay que darle una vuelta.

–Vaya éxito de temporada...

–Somos un club humilde, modesto, pero muy ambicioso. Y compuesto por gente que queremos crecer; no nos escudamos en nuestro presupuesto para limitarnos. Tenemos, eso sí, los pies en el suelo. El año que no nos salgan las cosas estaremos seguro en la zona baja. Este año sí nos están saliendo las cosas y estamos con opciones de playoff en las últimas seis jornadas.

–Sería histórico.

–Sí. Sería histórico para el equipo y para la ciudad. Pero si no lo conseguimos es una temporada muy positiva igualmente.

–¿Qué rival se espera en el Municipal Cartagonova?

–El Sporting es un equipo muy complicado. Porque sabe lo que es sufrir, y ahora se ha establecido en la competición. Ha encontrado un equilibrio en todos los aspectos. Nos va a poner muchas complicaciones para conseguir los tres puntos, que es nuestro único objetivo para el sábado.

–¿Otro partido igualado?

–Jugaremos de poder a poder. Va a ser un partido igualado, con dos equipos que busquen la victoria.

–¿Está el Sporting ahora en su mejor momento?

–No sé si está en el mejor momento, no soy nadie para decirlo desde fuera. Pero sí es seguro que está en uno bueno, con varios partidos consecutivos sin perder. Hasta el punto de que en Gijón se ha llegado a hablar de intentar engancharse al playoff, y hace dos meses se hablaba de algo totalmente diferente.

–¿Le sorprende más este nivel del Sporting o el que mostraba hace un mes?

–El Sporting es un histórico y en Segunda División es una de las entidades más importantes: por presupuesto, afición, masa social... Todos lo tienen en cuenta para esta arriba siempre, pero esta categoría es muy igualada y competida. Sorprendía más verlo en la parte baja de la clasificación. Estamos ante un equipo que tiene muy buenos jugadores.

–¿Quién le llama la atención del equipo rojiblanco?

–Mira, Otero quizás... Porque no lo conocía y está dando un rendimiento muy importante en su primer año en la categoría. Es un jugador que sería muy interesante para cualquier equipo de Segunda División, incluso de otra categoría... Y Jonathan Varane. Es un buen jugador. Lleva pocos meses en España y se está adaptando muy bien y está también dando un gran nivel.–¿Qué le parece el trabajo de Miguel Ángel Ramírez en sus primeros meses en el cargo? Ha sido toda una apuesta de Orlegi Sports en el Sporting.

–La dirección deportiva lo conocía muy bien. Al principio le costó adaptarse, pero es normal. Ahora que ha cogido ya la categoría ha conseguido que el Sporting sea un equipo sólido, muy estilo Segunda División. Es un equipo complicado de ganar.

–¿Por qué tiene este Sporting un problema de gol? A los delanteros les está costando mucho tener buenos números pese a que algunos jugadores tienen nombre en la categoría.–Creo que es por dos aspectos: por un lado porque es parte de la igualdad de la categoría, pero también influye la manera de jugar del Sporting. Este equipo, que se me entienda bien, destaca más por la solidez y lo complicado que es para sus rivales hacerle gol, lo bien que compite en cada partido. Nosotros igual somos más alegres en el juego y más abiertos, y a lo mejor más vulnerables. Es más una manera de entender el fútbol.–El Grupo Orlegi lleva diez meses en Mareo ¿Qué opinión le merecen estos meses? –No me gusta meterme donde no me llaman y donde no conozco. Sí puedo hablar de las personas. A Gerardo (García) lo conocía de hace tiempo. Y conocí a David Guerra. Los dos gente profesional con hambre y que tienen ganas de crecer en el fútbol y llevan un proyecto importante en el Sporting. Pero eso conlleva también muchas cosas positivas y muchas exigencias. Solo puedo hablar bien de los dos como personas. Joaquín (Alonso) también es espectacular. Siempre nos ha tratado con mucho respeto cada vez que nos ha tocado ir a Gijón. Es espectacular su trato.