La peña Sobia lamenta la ausencia de jugadores en las fiestas de los peñistas

"Se preparan partidos con los jugadores para el verano en México y luego no los traen a Teverga a una peña rojiblanca. No lo entiendo. Tampoco que los niños no puedan ver a sus ídolos". Así de rotundo se mostraba el periodista Luis Fernández, presidente de la peña sportinguista Sobia, durante el 28.º aniversario de la agrupación rojiblanco celebrado en Casa Aladino, en San Martín de Teverga. Emilio Llerandi, que representó a la Federación de Peñas Sportinguistas, abundó sobre el asunto que "se está negociando con el club, pero no se consigue que venga algún jugador. Agradecemos mucho la presencia de una leyenda como José Antonio Redondo".

El propio José Antonio Redondo, y ante los 35 socios presentes de la peña sportinguista, apuntó que "estoy orgulloso de haber sido futbolista de aquel gran equipo, como también estoy orgulloso de ustedes porque tenemos la mejor afición de España, pero igualmente me duele que no acudan jugadores a estos actos". "Espero que se solucione", apuntó en referencia al protocolo que está negociando el club con las peñas. La directiva de la peña Sobia, presidida por el citado Luis Fernández, la completan Celia Pérez, Juan Manuel García y José Tuñón. Todos están ilusionados porque en estos malos tiempos lograron hacer siete nuevos socios. A la celebración acudieron representantes de las peñas La Cueva de Infiesto y Sidrería Sporting. La cena estuvo amenizada por el veterano gaitero Mino de Berrueño.