Jordan habla de su situación en el Sporting y deja un recado al seleccionador de México: "Venimos fuertes"

"Soy más maduro, trabajo más, me siento más enfocado en lo que quiero. He aprendido muchas cosas al estar acá". Jordan Carrillo cree que su pimera temporada en el Sporting le ha ayudado al objetivo que se ha marcado para el 2026. "Mi sueño es ir al Mundial, pero primero es crecer acá", explicó el jugador del Sporting durante una entrevista concedida al medio mexicano "El Universal".

El de Culiacán, que está gozando de poca continuidad esta campaña, considera que tomó la decisión acertada el pasado verano al dar el salto al fútbol europeo. "Lo di a una muy buena edad, estaba listo para hacerlo. Al principio fue duro, había que adaptarse a otro tipo de vida. Me costó, pero me pude adaptar rápido y siempre me enfoqué en trabajar para estar listo y al ritmo necesario", señaló.

También le dejó un mensaje al seleccionador de México, Diego Cocca: "Los jóvenes venimos fuertes, tenemos calidad y hambre de ser llamados".