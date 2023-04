Djuka se abrió ayer a estudiar una eventual salida del Sporting este verano si el club rojiblanco, donde tiene contrato hasta 2027, después de ser renovado el pasado verano por cinco temporadas mejorando sus condiciones, no puede encajar su ficha, encorsetado como está por el límite salarial de LaLiga. La mala situación clasificatoria del equipo a escasos cinco encuentros para terminar la competición volverá a estrechar el margen de movimiento salarial del club con vistas a la campaña 2023-2024, donde la dirección deportiva afrontará cambios importantes en la composición de la plantilla. La planificación, de hecho, sigue avanzando. Por segundo verano consecutivo habrá "caso Djuka".

La paradoja es que el pasado curso fue al revés: el Grupo Orlegi hizo esfuerzos muy importantes para retener al futbolista. En ese momento ya se habló de la posibilidad de enviarlo a uno de los clubes bajo su control en México (Santos Laguna y Atlas) si se daban una serie de circunstancias. El tema financiero, sobre todo, y, en cierto modo, el deportivo (ha marcado tres goles) sitúan a Djuka en el mercado.

El pasado verano, Orlegi Sports ya tuvo que hacer ingeniería financiera: completó una ampliación de capital de 7 millones de euros y subió el precio de los abonos para ganar capacidad para acudir al mercado y hacer una plantilla competitiva para Abelardo. Para tener ese aire salarial también traspasó a Manu García al Aris de Salónica, por unos 3,2 millones de euros. Este enero ha vendido a José Gragera por algo más de 3 millones. Ha liberado alguna ficha importante (Diego Mariño, rumbo al Almería). Y también va soltar otras de algunos futbolistas que acaban contrato o cesión y no van a seguir (Jony, Otero, Cristo, Aitor García, Cuéllar...). Pero las condiciones económicas de Djuka y la necesidad de acometer cambios en la plantilla tras otro año complicado podrían llevar al club a abrirle la puerta a uno de los iconos del proyecto.

El delantero, que se ha recuperado de forma milagrosa de una lesión en su rodilla izquierda que le llevó a pasar por el quirófano hace un mes, está centrado primero en terminar de la competición de la mejor forma posible y estar este próximo lunes disponible en la final ante el Lugo para rematar la permanencia. "Me encuentro muy bien y espero estar convocado", admitió ayer. Después se abrirá a hablar con el club rojiblanco sobre su futuro, que ya arroja muchas dudas. La voluntad de Djuka es clara: quiere seguir en Gijón, donde es feliz y su familia está muy a gusto. Pero no quiere ser un estorbo para el club si la entidad aboga por buscar una salida para equilibrar las cuentas. Si el Sporting le abre la puerta, se abrirá a valorar todas las opciones. También la de salir a México, donde Orlegi Sports maneja dos clubes potentes como son Santos Laguna y Atlas. La pasada campaña ya tuvo una propuesta para jugar en Juárez, que fue desestimada. En México podría estar cedido una temporada, revalorizarse y volver. O incluso unos meses. La Liga MX tiene dos torneos (Apertura y Clausura).

Dentro del paraguas de Orlegi Sports, Atlas es, según distintas fuentes, el club más interesado en hacerse con sus servicios. Si continúa Benjamín Mora en el banquillo, como está previsto, y el técnico mexicano quiere un 9, valoran contactar en las próximas semanas con Djuka para persuadir al jugador, que ayer ya fue clarividente. "No he hablado nada con el club sobre ir a México, pero si hay una oportunidad para ir con un acuerdo con el club y que el Sporting diga que es la mejor opción... Veremos a ver. Me gustan los retos". La puerta de salida a México no es, en cualquier caso, la única posibilidad. El club sabe que pese a la crisis goleadora, Djuka, internacional con Montenegro, tiene mercado. En invierno, el Valladolid llamó a su puerta. La venta definitiva también podría estar sobre la mesa de Mareo.

Homenaje a la plantilla del ascenso 1969-70

El Sporting homenajeará este sábado a la plantilla rojiblanca que logró el ascenso a la Primera División en la temporada 1969-70 con Luis Carriega al frente y Quini como delantero. El acto, promovido por la Asociación Anselmo López, se ideó para recordar el cincuenta aniversario de la histórica fecha. Pero no se ha podido celebrar hasta este momento. El homenaje comenzará este sábado, a las 12.00 horas, en El Molinón. El club ha invitado a 20 abonados actuales, que eran socios durante la temporada 1969-70.