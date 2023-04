Gerardo prepara un nuevo libro de su etapa en el Sporting

Acaba de publicar su libro número veinte y tiene en el horno "al menos, dos más". Gerardo Ruiz Alonso (Gijón, 1956) vive una jubilación activa centrada en poner en negro sobre blanco experiencias vitales y sus trabajos de investigación. "Tengo pa’ sacar ya uno, titulado ‘El barrio del Cerilleru y sus gentes’. Busco patrocinador y editorial. El otro está a punto y repasa mi etapa del Sporting, con anécdotes y eses coses", comenta quien fuera preparador físico rojiblanco. Ahora permanece atento a un final de temporada en el que "nos hacen falta un par de victories, pero creo que la permanencia no peligra. Lo que me da rabia es que hay plantilla para play-off". Y si después el objetivo vuelve a ser subir a Primera, deja un recado a Orlegi. "No hay dos sin tres, así que, si quieren fichame…", desliza, entre risas, en referencia a los dos últimos ascensos, en los que formó parte del cuerpo técnico.

"Nos hacen falta un par de victories, pero creo que la permanencia no peligra", afirma el expreparador físico rojiblanco "Ye un tochu, ¡eh!", comenta Gerardo Ruiz tras poner sobre la mesa su última obra. Hace pocos días presentó, junto a su hija Marta, "Enciclopedia de los juegos y deportes tradicionales de Asturias". El título resume perfectamente el contenido, pero en sus páginas se esconde también la propia historia familiar de los Ruiz Ramos. Cuando Marta y su hermano Jorge eran muy niños, toda la familia se subía al coche de "Gerar" para aprovechar el fin de semana "en Boal, conociendo cómo se jugaba allí a los bolos" o acabar "viendo les traineres en Castropol". "Iba siempre con cinta para medir, una grabadora y cámara de fotos. Buscaba a los más veteranos para hablar de las tradiciones del lugar. Hubo una vez que de tanto hablar con una señora de bolos, nos dio la hora de la cena y al ver a dos guajes con hambre nos metió en la cocina y acabó friéndonos huevos con patatas", explica su hija. "Fue en Cangas de Narcea", replica el padre, con una memoria en plena forma. Marta, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y diplomada en Magisterio, se ha encargado en el libro de detallar "los capítulos de aplicación práctica, así como la legislación actual de cada uno de los deportes". Gerardo ha puesto su extenso conocimiento sobre los deportes asturianos, en los que profundizó a través de los bolos, protagonistas de la "tesina" y de la posterior tesis doctoral con la que culminó sus estudios en Educación Física. Los bolos acabaron abriendo el apetito de su interés por los deportes populares. "No paró ahí, en casa tenemos un museo, ¿a que sí Marta?", añade el gijonés. En la residencia familiar, en el barrio gijonés de La Guía, conservan piezas "de las 18 modalidades de bolos que existen en Asturias", "llaves de una, dos, tres y hasta cuatro aletas" y hasta "35 peonces" con tantas vueltas como historia. También singularidades como "la llave redonda" con la que se juega en el Bierzo, pieza que "le regalaron en aquellas vacaciones en las que estuvimos en el Bierzo", recuerda su hija como una de las muchas anécdotas vividas en torno a la labor de documentación de su padre. También documentos que "dan fe de que en Asturias se lleva jugando a los bolos desde 1495" y fotos en los que se ven partidas "con tanta gente, que parece un partido del Sporting". Del Di Stéfano de la llave a Missouri

"A la llave se jugó hasta en San Louis, Missouri, en 1938". El libro de Gerardo y Marta Ruiz cuenta, entre otras historias, cómo una colonia de asturianos emigrados a Estados Unidos formó en la ciudad norteamericana una peña del popular juego asturiano. "Hicieron una liga allí", detalla Gerardo. También rinde tributo a uno de los grandes impulsores contemporáneos, como Aurino Meana Fombona, y al "gran Caero", conocido popularmente como el "Di Stéfano de la llave". "Era pequeño, pero matón", recuerda el gijonés. Una de las imágenes que ilustra la portada del libro "Enciclopedia de los juegos y deportes tradicionales de Asturias" es también uno de los mejores recuerdos de Gerardo Ruiz vinculados a los juegos y deportes tradicionales asturianos. En la foto se le ve en pleno gesto de lanzamiento durante una partida de cuatreada. Fue en Barcelona, donde, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, "un mes antes del inicio nos invitaron a un festival de deportes autóctonos. Fíjese si son listos los catalanes que lo hicieron porque, sin todos esos deportes no se hubiera llegado a celebrar después unos Juegos. Tenían toda la razón", cuenta el autor del libro. Los interesados en adquirir un ejemplar deben acudir a las oficinas de la Caja Rural de Asturias, entidad patrocinadora de esta edición.