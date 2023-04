Djuka, uno de los iconos del Sporting de Gijón, se ha abierto en una extensa entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, que mañana se publicará de forma íntegra, y donde ha tratado temas de mucha importancia y de actualidad. Sobre todo, su futuro en el club rojiblanco. Pero también ha hablado del proyecto del Grupo Orlegi, de su familia, de México...

Las declaraciones del delantero a este periódico resultan de máximo interés para la afición sportinguista, al producirse en un momento crucial de su etapa en Gijón y a cinco partidos de terminar la temporada. Se acaba de recuperar de una dura lesión y mucho se habla de lo que pasará con él en la próxima temporada.

"Me quiero quedar en el Sporting muchos años. Siempre he dicho que me falta un ascenso. Firmé el pasado verano un contrato largo y estoy muy tranquilo en el club", afirma el delantero.

También tiene claro lo que le queda por delante al equipo en el final de esta campaña: "Nos quedan cinco finales y la del lunes es la más importante".

Mañana sábado se podrá leer íntegra su entrevista tanto en la edición impresa como digital de LA NUEVA ESPAÑA.