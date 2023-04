Quini, y un ascenso de película: así fue el homenaje al histórico ascenso del Sporting con Carriega

"Ver la emoción con la que habéis entrado al campo al volver a un campo que vosotros habéis hecho grande...Me habéis motivado", reconocía David Guerra, en primera fila. Con Joaquín Alonso, el futbolista que más veces vistió la elástica rojiblanca, como jefe de ceremonias. Con algunos de los grandes– de los de verdad– reencontrándose en el estadio que fue su casa, contando historias, el homenaje al ascenso de la temporada 1969-1970, el cuarto en la historia de la centenaria entidad (y uno de los más especiales por todo lo que llegó después) celebrado ayer en El Molinón resultó tan emotivo como solemne, en una iniciativa, propuesta por la Asociación Anselmo López. Así fue el homenaje a las leyendas del ascenso del Sporting de Gijón de la temporada 1970.

El equipo de Luis Cid Carriega, historia viva del Sporting, recordó una temporada inolvidable: allí, en la sala de prensa del campo, estaban los Puente, Echevarría, Alonso, Churruca, Marañón, García Cuervo, Juan Eraña, Lavandera, Salazar y Mortera... Faltaron por motivos personales Miera, Del Cueto, Martínez y Tejada. Y no estuvieron (pero estuvieron) Castro, José Manuel, Herrero I, Valdés, Herrero II, Florín, Paquito, De la Fuente, y Quini, siempre presente. "Es que entonces el Sporting era un grandísimo equipo; era ya un premio jugar ahí. Si te dormías...", desvelaba Churruca. "Llevábamos 10 años en Segunda. Yo era capitán, pero, en realidad todos éramos capitanes en aquel equipo", apuntaba Alonso Miluca."¿El mejor de todos? Quini, claro", reconocía Marañón, el más socarrón, quien hizo reír no una sino varias veces a los amigos y socios que inundaban la sala de prensa con recuerdos de entonces, desvelando secretos personales (cómo conoció a su mujer , "la primera mujer que vio en Gijón" y de aquella inolvidable generación.. Carriega, "Carrieski", como bromeó Marañón, estuvo en boca de todos. "Os veo aquí y no lloro porque no es de hombres", bromeaba Salazar. Lavandera contó cómo fue su fichaje, con una divertida historia con un BMW, José Carlos Alegría y Pepe Ortiz, y un amistoso que lo cambió todo: "jugué un torneo con el Celta en Lugoy os metieron 5 o 6 goles. Como debí jugar que engañé al Sporting", reía. La historias fueron incluso más personales, con un tono divertido durante la larga hora de encuentro. "¡Hubo gente que me confundía con un torero", desvelaba Puente. "Esa fue la mejor época de mi vida", confesó García Cuervo, quien tributó a Castro, "una leyenda".