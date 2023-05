Miguel Ángel Ramírez mostró su satisfacción por la cómoda victoria del Sporting ante el Lugo y, especialmente, por ver al equipo arropado por veinte mil espectadores. El entrenador rojiblanco entiende que “es normal” que la afición piense ya en el duelo ante el Oviedo aunque avisa que antes hay que seguir sumando porque si te despistas, “te vacunan”.

Ganar las próximas dos jornadas. “Veo al equipo cien por cien capacitado para ganar los próximos dos partidos. El pasado también lo íbamos a ganar. Veía al equipo preparado para ello”.

Insua. “Ha tenido molestias en el tobillo y seguramente no iba a poder aguantar. Por no forzar una ventana de cambios, lo adelantamos”.

El resultado. “Es muy difícil ganar en esta categoría por más de un gol. Da igual dónde estés en la clasificación. Cuesta una barbaridad. Somos conscientes de la dificultad”.

La clave. “Había que mantener la tensión competitiva. En esta categoría si no la mantienes, te vacunan. Teníamos que mantener el rigor. Hicimos algún ajuste, sobre todo defensivo, porque nos generaban ciertas ventajas.

Balón parado. “Endika (Gaviña, segundo entrenador) es el que lidera esa preparación, es el que realiza el análisis previo del rival que nos toca. Hace ese filtro y lo comparte con el resto el cuerpo técnico para acordar comportamientos. En la dinámica del entrenamiento tanto él como Caco Morán nos ayudan”.

Derbi. “Obviamente me empapo de ello. Se tiene que hablar (del derbi). Es el próximo en casa, el que la gente se va a encontrar. Es normal que la gente piense en eso. El equipo ha dado un paso adelante y la gente se siente orgullosa de lo que está viendo. Todos somos personas y cuanto más nos acercamos, más humanos somos. Me lo transmiten. Este Sporting nos gusta y nos gusta ir al estadio porque estamos disfrutando. La gente que viene, te empuja”.

El futuro. “La temporada no se ha terminado, quedan puntos y mientras no esté matemáticamente dicho dónde estamos, no vamos a …(pensar en próxima temporada). Cada vez que me reúno con la propiedad es para evaluar el rendimiento del equipo y marcarnos retos de rendimiento y de puntos, no de futuro”.

Toques atrás y pitos. “El rival te presenta una estructura que es difícil penetrar, al final, estando tan cerca, ese pase no iba a poder entrar. Teníamos que atraerles. A la gente le gusta el rock and roll, pero tienes un rival que a veces no te deja”.

Guille. “El gol de Guille en directo vi que él driblaba y me fijaba en cómo otros llegaban, más que en recrearme. Lo veré luego y lo disfrutaré”.

Experiencia. “Lo estoy disfrutando muchísimo, estoy creciendo una barbaridad como entrenador. Me está ayudando mucho la competición que es muy igualada, son pequeños detalles a los que te tienes que sobreponer para poder ganar. Todo lo que hemos propuesto al club de cambios lo han aceptado. Tanto a nivel interno como de organización del día a día. Hay una predisposición muy grande y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Con una plantilla, además, que te respeta, da gusto trabajar”.