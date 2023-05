Así fue la vuelta de uno de los grandes del Sporting, Antonio Puente: "Nada me gustaría más que ver al equipo en Primera"

Antonio García Puente apoya el cuerpo sobre un bastón. Es uno de los últimos en llegar al campo. Luce una americana, una gorra y un bigote cuidado. Su aspecto provoca las bromas de sus ex compañeros, que lo vacilan con cariño. Especialmente Marañón. A Puente todo eso le da bastante igual. Le hace incluso gracia. Tiene una personalidad abrumadora. El histórico central del Sporting, donde estuvo once temporadas, regresó a El Molinón como parte del homenaje organizado por la Asociación Anselmo López para reconocer el ascenso del equipo rojiblanco en la campaña 1970 con Luis Cid Carriega. Confiesa en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA que hace tiempo que el Sporting le duele. Puente evitar venir a su campo. "Lo paso realmente mal cuando vengo a El Molinón", cuenta. "El Sporting de Gijón será siempre grande, independientemente de la categoría en la que esté".

–No le gusta el primer plano...

–Nada de nada. Yo el fútbol lo veo, lo disfruto y lo leo. Me gusta tener conocimiento de todos y valorar la opinión de todos. Pero no ese primer plano ya... No me gusta.

–¿Viene mucho a El Molinón?

–No. Es que mira... lo paso mal. No es que me ponga nervioso. Es que no sé... No estoy a gusto cuando vengo y no se gana. No estoy a gusto porque veo que el equipo no gana y lo paso realmente mal. No emerge el Sporting por la razón que sea. Yo sufro más que disfruto al Sporting cuando vengo a El Molinón. Vi el partido en nuestro estadio –por El Molinón– contra el Cartagena... Y dejé el partido cuando estaba acabando el primer tiempo. De la que me iba, me dijeron: "oye, ‘Puentín’ ¿por qué te vas?". Pues me fui porque estaba sufriendo. Soy muy del equipo y sufro".

Llega de nuevo de los últimos al homenaje en la sala de prensa de El Molinón, donde se produce el homenaje. Puente elige uno de los asientos que están a la izquierda de Joaquín Alonso. Se sienta entre Mortera y Echevarría. Interviene muy poco, como la mayoría de ex compañeros de quinta de ese rincón de la sala. Son los que están a la derecha de Joaquín quienes toman la palabra: Marañón, por supuesto,... También Lavandera y García Cuervo. Antonio Puente explica que su equipo del alma le provoca desde hace años malestar. "Llevo tiempo sin ver partidos, la verdad. Me duele ver al Sporting sufrir. Me duele mucho. Estamos viviendo momentos que no son agradables para el club. En la vida se tienen etapas. Llevamos tiempo viviendo la etapa más difícil en la historia del club. Y yo lo tengo claro: si estoy en el campo, estoy sufriendo. Y ahora, no quiero sufrir".

–¿Es optimista con el cambio de propiedad?

–Les he dicho que tengan toda la suerte del mundo. Pero que hagan las cosas bien. El Sporting no puede pasar estos apuros que está pasando estos años. Hay temporadas oscuras y partidos deficientes; pero este equipo no puede vivir esto.

–¿Pero no cree que a este club le hace daño compararse permanentemente con un pasado que quizá nunca vuelca?

–Pues no lo sé. Hay generaciones y generaciones. Épocas y épocas. Hay gente que todo sea glorioso...

Puente se gira sobre sí mismo. La conversación se produce justo detrás de la sala de prensa, en una de las arterias de El Molinón. En un momento, el exjugador rojiblanco echa un vistazo rápido a un escudo del Sporting que se encuentra pegado en la pared. Esa mirada le ayuda a explicar su punto de vista. "El escudo del Sporting siempre lo veo con la misma intensidad. Este club siempre será grande. Pero por la razón que sea hay rachas y momentos y hornadas. Deseo con toda mi fuerza que el Sporting suba. Nada me gustaría más que volver a ver al equipo en Primera División".