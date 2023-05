¿Cómo será la vinculación de los seis jugadores que vendrán al Sporting desde Atlas y Santos Laguna?

La apuesta del Sporting para reclutar talento de las canteras de Santos Laguna y Atlas hacia la Academia Elite será muy fuerte y a futuro. El plan estratégico trazado por Orlegi Sports, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, para trasvasar a las promesas del fútbol base de mexicanas a la cantera de Mareo pasa por presentar a estos jóvenes jugadores contratos de media o larga duración para que se asienten deportivamente en el club rojiblanco. Los contratos no están cerrados, pero sí muy avanzados y perfilados. A la espera de que se complete la creación del Sporting C, ya se ha autorizado el desembarco a Mareo de seis promesas: 3 de Atlas y 3 de Santos, como avanzó este periódico. Los contratos para estos jugadores no están cerrados, pero sí muy encaminados. Los jugadores, de hecho, ya recibieron hace unas semanas detalles sobre su desembarco a Mareo de los gestores deportivos de Santos Laguna y Atlas. La base de estos acuerdos será de dos a cuatro años de duración, según ha podido saber este periódico. Es factible que los contratos más largos (los de cuatro años) sean para los jugadores más jóvenes y que refuercen inicialmente los juveniles del Sporting, aunque este punto no ha sido confirmado. Uno de ellos, Sebastián Valenzuela, un lateral zurdo mexicano de 17 años e internacional por las categorías inferiores de su país y que llegará al juvenil de División de Honor del Sporting en verano.

Así será la Academia Elite del Sporting: una vía de captación y otra de negocio El lateral derecho Kevin Picón (19 años) y el centrocampista Joshua Mancha (18 años) se incorporarán en principio al Sporting B. Con esos contratos a medio y largo plazo se conseguirán dos objetivos : garantizar la estabilidad y crecimiento de estas promesas en la cadena del fútbol base del Sporting. Un contrato de corta duración no ofrecería ese nivel de seguridad para jugadores que necesitarán de un período de adaptación. Pero sobre todo un objetivo primordial para el Grupo Orlegi: garantizar que los futbolistas tengan el doble pasaporte. Esta clave es fundamental. Con la nacionalidad española su promoción al primer equipo del Sporting sería más sencilla. Las reglas de La Liga sólo permiten un máximo de dos jugadores extranjeros. Y también su “salto” al fútbol europeo. Si estos jugadores crecen en la Academia Elite de Mareo al nivel que esperan los técnicos de Orlegi ganarán valor y tendrían por lo tanto más opciones de generar plusvalías al Grupo. La apuesta por vinculaciones a medio y largo plazo es estratégica en la visión de Orlegi Sports de acercar sus jugadores de mayor proyección a Europa a través de Mareo. En el futuro el grupo que controla Alejandro Irarragorri tiene previsto hacerse con más clubes en Europa. El veto al modelo multipropiedad en la Liga MX obligará a Orlegi Sports a vender Santos Laguna o Atlas. Habrá, por lo tanto, una nueva fuente de ingresos para gozar de músculo económico para acometer la compra de otro club. El Grupo Orlegi ya ha metido en el Sporting bastante más de cuarenta millones de euros de inversión entre la compra y la ampliación de capital. Orlegi tiene una cartera muy extensa de jugadores y nunca ha ocultado que su objetivo es expandir estos jugadores a Europa. A los directivos del grupo mexicano les inquieta el bajo número de internacionales mexicanos que se encuentran compitiendo en el primer nivel mundial en Europa. Una de las causas del mal nivel de la Selección se achaca a este aspecto. Orlegi está entre los grupos que tienen influencia en las decisiones de la Selección. Y está depositando mucha energía en su estrategia deportiva en el Mundial de 2026. México es uno de los anfitriones.