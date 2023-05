Gio Zarfino compareció este miércoles en sala de prensa para hablar sobre su situación después de caer lesionado en el mes de febrero, momento desde el que lleva recuperándose al margen del equipo. El uruguayo deja en el aire poder llegar a tiempo para participar en las últimas cuatro jornadas y asume que su prolongada baja deriva de haber forzado en exceso durante la primera vuelta.

Su lesión. “Voy mejorando. Todavía tengo pequeñas molestias. Desde que salí con el grupo sentí molestias y tuve que hacer readaptación. Espero poder estar bien y entrar con mis compañeros”

Posible vuelta. “Me encantaría tener minutos. No se me van las molestias. Sigo con el dolor en el rotuliano. Espero que se me vaya a eso. No se sabe tiempo. Si podré en lo que resta de partidos, o en la temporada que viene. Espero poder estar bien”.

Forzar en la primera vuelta. “¡Claro que me pasó factura en un momento en el que tenía que haber parado. No me arrepiento de eso, porque era un momento jodido de la temporada, con muchas lesiones (en la plantilla). Aguanté hasta que me dio un tironcito que no podía ni andar. Gracias a Dios hay compañeros que lo están haciendo muy bien”.

Reconocimiento de la gente. “En el día a día, en la calle también (reconocimiento). Sigue estando también en los compañeros. Es bonito y estoy agradecido a ellos. Son cosas que te llenan. Estoy muy agradecido”.

La situación. “Lo llevo con naturalidad. Quieres estar, pero son cosas que uno no puede controlar. Hice todo de mi parte para recuperarme, es la tranquilidad que tengo. Es lo que me está tocando. Estoy sumando en pequeñas cosas del día a día. Con el cuerpo médico, después, lo llevo al pie de la letra”.

La temporada. “Tenía la expectativa para estar más arriba. Hoy por hoy nos toca estar donde merecemos. Es la realidad pero no puedo decir si es por una cosa u otra. Nos faltaron hacer cosas mejores para estar más arriba”.

Evolución del equipo. “En lo que empezó a competir el equipo tras el partido del Mirandés cambiamos el chip. Se nota, se siente en el vestuario. Nos cambió a la hora de competir. También tuvimos buenos momentos al inicio de la temporada. Hicimos grandes partidos en los que merecimos más”.

Varane y Nacho Martín. “Son gente joven que tienen mucho que aprender. En ese sentido me pone contento que dentro de lo malo, mi lesión, salió Varane que tuvo que salir en momento complicado y dio un paso al frente. Tiene mucho que aprender pero ha dado un paso adelante. Lo mismo Nachito (Martín). Dieron un paso al frente y eso te alegra. Me gustaría estar en el día a día para corregir cosas en el campo. Uno ayuda a los compañeros sobre cosas que ya te pasaron y les tratas de ayudar. A ver si puedo hacer alguna comidita para juntar al grupo”.

Villarreal B. “Tenemos un partido muy importante y tenemos que ir a ganar como tenemos que hacer siempre. Sabemos lo que nos jugamos para certificar la permanencia en una Segunda División que ya sabemos que es muy complicada. Sabemos lo que nos jugamos y esperamos ganar allí”.

Ganar el derbi. “Esperemos que así sea. La felicidad de la gente y la nuestra es esa. Es un partido que te dan ganas de jugar y poder vivirlo. Esperamos que podamos ganar, pero lo principal es que podamos ganar este fin de semana”.