Rivera e Insua. “Pablo ha ido evolucionando positivamente durante la semana, no habría problemas para contar con él. Christian está teniendo molestias en la rodilla que no remiten. Va a viajar con nosotros, pero ya veremos si llega al partido o no. Al menos, estará con el grupo”.

Villarreal B, un filial en el fútbol profesional. “He trabajado en clubes donde hemos tenido filiales o equipos dependientes. Al final, el objetivo es que tu segundo equipo, el que alimenta al primero, en la competición más alta posible. En cuanto a proceso de formación, interesa que puedan exponerse en la categoría más alta tras el primer equipo. Para mí es positivo”.

Rival, ¿menos presión por ser filial?. “Para el Villarreal obviamente es urgente mantener la categoría para tener a su segundo equipo en el fútbol profesional y esos jugadores sienten la presión de no tener esa circunstancia en su currículum. Con respecto a una liga de filiales, lo veo positivo en aquellas regiones donde no existe un nivel alto competitivo, como la canaria, donde no ayuda a los equipos representativos regionales a tener una competencia que ayude a su División de Honor. Ese tipo de competiciones a los juveniles, no ayuda tanto como a otros, como un Betis o Málaga, por ejemplo”.

No se ven salvados. “Aquí no damos nada por hecho. La realidad es que no estamos salvados todavía y que quedan muchos puntos para disputar más allá de la salvación. El club tiene que quedar, por muchas razones, lo más alto posible y en eso estamos enfocados”.

Cantera del Villarreal, ejemplo. “Seguramente en España tengamos varios espejos donde mirarnos. Villarreal ha sido ejemplo de buenas prácticas y de evolución en los últimos años. También otros como Real Sociedad, con un proyecto sostenible”.

El partido. “Siempre tienen el mismo comportamiento, sí que es cierto que cuando recuperan gente del primer equipo suelen cambiar la estructura. Quiere tener el balón, juega rápido y bien y acumula gente arriba. Eso también tiene sus contras, hay pérdidas, espacios, y defensivamente no están tan compactos. Ahí les han hecho daño. Cuando tienes derrotas aprendes, corriges. Espero a un Villarreal B mejorado”.

A favor o en contra de que cuenten con Terrats. “Tengo por norma no quejarme bajo ninguna circunstancia. Es una herramienta que forma parte de las reglas de juego. Te puede parecer mejor o peor, pero entra dentro de las reglas. Si no estás de acuerdo con las reglas, no juegas. Yo, juego”.

Futuro de los porteros. “No hay una decisión tomada en ningún caso de los dos”.

Nacho Martín y Varane. “Estamos muy contentos con el crecimiento y su respuesta en el fútbol profesional. El club hará todo lo posibles para que sigan muchos años”

Necesidad de ascenso del Sporting B. “Es fundamental que la distancia competitiva entre los jugadores del primer equipo y del segundo se acorte”.

¿Se habla del derbi en el vestuario?. “Ahí no entro, es su espacio. Aquí (en la sala de prensa, donde da charlas técnicas a los futbolistas) se ha hablado del partido de Lugo para revisar. En mi despacho también con algunos jugadores. También hemos hablado del Villarreal B, pero lo que se habla en el vestuario no te lo puedo decir porque no lo escucho".

¿Ganas de ganar derbi?. “Es una pregunta retórica. No necesita respuesta. Todos los jugadores, cuerpo ténico, empleados y todo el mundo en la calle. Después del saludo va la palabra ganar y la palabra derbi”.

Arsenio Iglesias. “Soy muy joven, pero obviamente cuando empiezas a formarte como entrenador, por lo menos en mi caso, intentaba leer muchos libros que me pudieran explicar cómo ha evolucionado el juego. Veías vídeos, documentales, cosas que seguramente algunas de ellas se han vuelto a hacer. Arsenio ha sido referente. Uno se siente nada al lado de gente que ha dejado tanta huella. Va a ser difícil volver a ser tan influyente en el mundo de fútbol. Pocos nombres pueden dejar tanta huella en el fútbol mundial.