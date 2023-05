El Sporting iniciará mañana el desplazamiento para el partido que le enfrentará este domingo, a las 14.00 horas, al Villarreal B. Los rojiblancos saldrán de Mareo a las 8.15 horas, con destino al Aeropuerto de Asturias, desde donde el equipo volará a las 09.45 a Barcelona, para continuar por carretera hasta Castellón. En Castellón, el Sporting se hospedará en el Hotel NH Mindoro. Durante la tarde, a partir de las 17:30 horas, Miguel Ángel Ramírez ha programado una sesión de entrenamiento en Oropesa del Mar. La expedición, formada por 24 futbolistas, cuenta con una sola novedad: Jonathan Varane.

El domingo a la conclusión del encuentro en el Estadio de La Cerámica, el equipo se desplazará en autobús hasta Barcelona, donde pernoctará en el Hotel Barcelona Aeropuerto By Meliá. El regreso del conjunto sportinguista será el lunes, con vuelo a Asturias, donde está previsto aterrizar a las 11.15 horas. El entrenador del Sporting ha desplazado a 24 futbolistas, con la única novedad de la vuelta de Jonathan Varane, tras cumplir la sanción de un partido por su expulsión ante el Cartagena. El que viaja a pesar de arrastrar "molestias en una rodilla" es Christian Rivera. El gijonés no participó en la última sesión realizada en Mareo. "Christian está teniendo molestias en la rodilla que no remiten. Va a viajar con nosotros, pero ya veremos si llega al partido o no. Al menos, estará con el grupo", aclaró Miguel Ángel Ramírez. Insua, con problemas en un tobillo durante el partido ante el Lugo, está a disposición.