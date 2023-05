Un derbi de campeonato: el Sporting Femenino puede ascender mañana ante el Oviedo B a falta de una jornada

Son las dueñas de la portería de un Sporting Femenino que mañana puede culminar lo que muchos veían imposible hace pocos meses. Cris Carbajal y Adriana Sirgo son las encargadas de defender la portería de un conjunto rojiblanco situado a tan solo dos jornadas de atar el primer puesto que actualmente ostentan en Primera Nacional. Es el único que da el ascenso de categoría. El primer rival es el Oviedo B, que visitará Mareo en el mediodía dominical. "Sabemos lo que implica, pero nuestro objetivo no es ganar el derbi, es ganar las dos jornadas que restan para acabar campeonas", afirman las dos guardametas, claves en la espectacular remontada del equipo en la segunda vuelta para arrebatar el liderato al Dépor B, ahora un punto por debajo.

Se reparten los partidos. Cris Carbajal (Oviedo, 27-10-2000) suele ser la elegida para defender la portería en los encuentros de casa. Apunta, por tanto, a ser la titular en el derbi. "Hay muchas ganas, pero también lo afronto con cabeza. Tenemos que seguir con la misma línea seguida hasta ahora, más allá de todo lo que supone jugar ante el Oviedo B", explica. Ella, ovetense de nacimiento y formada en Los Prados, fue compañera de varias de sus rivales de mañana. "Con Carmen coincidí en mi etapa en el Oviedo Moderno, y con Pipa, en el Llanera", cuenta esta estudiante del grado superior de Administración y Finanzas en Noreña. En su segunda campaña como rojiblanca, cumplir con el objetivo del ascenso es ahora un sueño.

"En enero estábamos en una situación muy complicada, pero el equipo nunca se desanimó. Tuvimos confianza en sacarlo adelante, ahí estuvo la clave", resume Cris. Su compañera y "rival" en el puesto comparte la misma opinión. Adriana Sirgo (Candás, 5-7-2004) es la habitual bajo palos en los partidos en los que el Sporting Femenino juega como visitante. Vive su primera campaña en Mareo tras pasar por el Vitoria de Perlora, Femiastur y Gijón Femenino. Dice que competir con Cris "me ha ayudado a aprender mucho de ella, y espero estar aportándole también algo de lo mucho que ella me ha dado a mí". Hay buen rollo en una competencia en la que "la que no juega siempre apoya a la otra". "Creímos en ello desde que estábamos a siete puntos de distancia del primer puesto, y mucho más ahora", sentencia Adriana, estudiante de Magisterio por Educación Primaria, como la fórmula que ha llevado al conjunto rojiblanco a tener en la mano el ansiado salto de categoría. El que hubiera quien las daba por perdidas las ha hecho más fuertes. No quieren dejar escapar esta nueva oportunidad.

"Sabemos que una victoria ante el Oviedo B y la derrota del Dépor B nos daría el ascenso el domingo, pero preferimos centrarnos en lo nuestro. En el vestuario no hay pensamiento más allá ni otras cuentas que las de ganar los dos partidos que nos quedan. Es lo único que nos asegura que lograremos el ascenso, así que estamos centradas en ello", subrayan ambas antes de ejercitarse sobre el césped de Mareo. "En la segunda vuelta solo hemos perdido un partido y espero que sea el único", remata Cris. "Ganar al Oviedo B y después, al Olímpico de León, no hay otra", responde Adriana a horas de vivir el que puede ser un derbi de campeonato.

Diecisiete jornadas sin recibir goles

Las cifras de Cris Carbajal y Adriana Sirgo en Primera Nacional están al alcance de pocos. Comparten un récord que resume alguna de las razones por las que el Sporting Femenino está muy cerca de poder conseguir el ascenso de categoría. Ambas suman diecisiete jornadas sin recibir goles esta temporada. El mérito, aseguran, va más allá de los tres palos que defienden. "Todo es gracias al equipo, al trabajo de todas mis compañeras. Todas trabajamos en esa dirección, empezando por las delanteras", dice Cris. "Es fruto del trabajo constante de todo el equipo. Esperamos continuar en la misma línea hasta e final de liga", añade Adriana. Intercambian piropos al hablar de cómo se ven entre ellas. "Adri es muy trabajadora y exigente. Eso hace que las dos demos el máximo siempre"; comenta Cris. "Ella es la veterana, así que intento seguir un poco todo lo que aporta con su experiencia", resume Adri. No faltará esfuerzo y ganas para poder aumentar las cifras de récord de la portería del Sporting Femenino en dos semanas en las que todo el año está en juego.