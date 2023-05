Un ojo en Villarreal y otro en el derbi: así vive el Sporting la cuenta atrás para el partido ante el eterno rival

–¿Ganas de ganar el derbi?

–Es una pregunta retórica. No necesita respuesta.

Miguel Ángel Ramírez pone el foco en el partido de mañana ante el Villarreal B (Estadio de La Cerámica, 14.00 horas), donde los rojiblancos podrían dejar resuelta la permanencia matemática a falta de tres jornadas si lograsen la victoria y el Málaga no pasase del empate. Lo hace sin ocultar que todo el mundo le pide ganar al Oviedo en el derbi del 13 de mayo, partido que sucederá al disputado este fin de semana. Así lo notan "todos los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados y todo el mundo en la calle. Después del saludo va la palabra ganar y la palabra derbi".

"No sé lo que se habla en el vestuario, porque ahí no entro, es su espacio. Aquí (en la sala de prensa de Mareo, donde da charlas técnicas a los futbolistas) se ha hablado del partido de Lugo para revisar y también del Villarreal B", resume Miguel Ángel Ramírez para evitar que toda la atención acabe en el partido que disputarán ante el eterno rival. "Aquí no damos nada por hecho. La realidad es que no estamos salvados todavía y que quedan muchos puntos para disputar más allá de la salvación. El club tiene que quedar, por muchas razones, lo más alto posible y en eso estamos enfocados", subraya el entrenador rojiblanco. Entre otros detalles, el club se juega en torno a medio millón de euros en el próximo reparto televisivo sólo por la variable vincula a la posición final en la clasificación.

Miguel Ángel Ramírez se deshace en elogios hacia el juego del rival, pero espera explotar algunas de sus debilidades. "Quieren tener el balón, juegan rápido y bien y acumulan gente arriba. Eso también tiene sus contras: hay pérdidas, espacios, y defensivamente a veces no están tan compactos. Ahí les han hecho daño. Cuando tienes derrotas aprendes, corriges. Así que espero a un Villarreal B mejorado", señala en relación a que los castellonenses vienen de enlazar cuatro derrotas consecutivas. Asume el hecho de que el filial del submarino vaya a contar con Terrats y Hassan, dos habituales del primer equipo que bajarán para ayudar ante el Sporting. Con 46 puntos, ellos también necesitan ganar para atar cuanto antes la salvación. "Es una herramienta que forma parte de las reglas de juego. Te puede parecer mejor o peor, pero entra dentro de las reglas", explica sobre el detalle de que el Villarreal B pueda contar con ambos debido al parón en Primera por la final de la Copa del Rey.

Hay algún punto en común entre el trabajo de cantera que lleva años desarrollando el Villarreal y al que aspira al Sporting con la nueva residencia. Ramírez cree que los castellonenses son un espejo donde poder mirarse. "Seguramente en España tengamos varios espejos donde mirarnos. Villarreal ha sido ejemplo de buenas prácticas y de evolución en los últimos años. También otros como la Real Sociedad, con un proyecto sostenible", asegura.

Ramírez, a quien se le ha visto esta temporada viendo en directo al filial, ve "fundamental" que el Sporting B logre el objetivo del ascenso para que "la distancia competitiva entre los jugadores del primer equipo y del segundo se acorte". Una distancia que, en todo caso, no ha impedido que jugadores como Varane o Nacho Martín brillen esta campaña en el primer equipo. El Sporting incluso negociará la renovación de ambos a final de temporada. "Estamos muy contentos con el crecimiento y su respuesta en el fútbol profesional. El club hará todo lo posible para que sigan muchos años", concluye Miguel Ángel Ramírez, mientras en el Sporting se mira con un ojo al Villarreal y con otro, al derbi.