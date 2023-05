“El derbi no es algo nuevo para mí. Ya viví el más caliente del mundo, el Gremio ante el Inter (de Porto Alegre). Miguel Ángel Ramírez ya se empapa de todo lo que supone un Sporting-Oviedo, partido que se disputará en El Molinón el próximo 13 de mayo. El entrenador rojiblanco habló de su experiencia en este tipo de partidos durante su etapa en el Inter de Porto Alegre para intentar situarse en lo que se encontrará este sábado. “Allí son dos equipos grandes, con mucha afición, millones de personas en una misma ciudad en la que se vive los dos extremos. Lo notas en el club, en los jugadores, en la gente, en la calle…”, recordó. Centrado en el asturiano, comentó tras el partido el partido ante el Villarreal B que “el de aquí puede que sea de los más calientes de España, sino el que más. Sé lo que significa para la gente, con esa responsabilidad y con las ganas de disfrutar de la preparación y el ambiente para afrontarlo de la mejor manera posible”.

“Seguro que hay ganas de ganar, de darle una alegría a la gente después de años sin poder ganarles. Lo tomamos como un reto y algo que queremos hacer como alegría para el club y para la ciudad”, señaló Miguel Ángel Ramírez sobre el deseo de lograr los tres puntos ante el eterno rival. “El Molinón está siendo fundamental. Nos van a empujar cuando nos falten piernas. Vamos a jugar con esa ventaja en casa”, añadió el preparador de los rojiblancos.

En cuanto al partido ante el Villarreal B, Miguel Ángel Ramírez lamentó que su equipo dejara pasar el buen inicio y acabara echando de menos la ocasión fallada por Jeraldino. “Con 0-1 el partido hubiera sido otro. Hubo muchos contratiempos. La lesión de Pablo (Insua), nos rompe un poco. La expulsión de José (Marsà)… Fue remar en contra para intentar sacar algo. Ha sido un partido muy extraño”, continuó. En ese sentido, en referencia a la segunda amarilla vista por el defensa rojiblanco, mostró la sensación compartida por el equipo durante y después del encuentro. “Fue (el árbitro) muy riguroso con nosotros, e igual permisivo con el Villarreal B porque hubo entradas para ella. Me pareció que hubo diferente rasero, pero no he vuelto a ver las imágenes así que no puedo decir”, explicó sobre las acciones polémicas.