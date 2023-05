«Otra vez cometemos errores que no se pueden cometer». Bruno puso la mayor carga de autocrítica tras la derrota del Sporting ante el Villarreal B. «Esto es fútbol profesional y no se pueden cometer esos errores», reiteró en varias ocasiones haciendo más visible su enfado. En concreto por la expulsión de Marsà. «Ya pasó en Cartagena que nos quedamos con uno menos. Ahora, otra vez. Ahora le pasó a Jose, mañana le tocará a otro, pero hay que aprender. Entiendo que es gente joven, pero esto es fútbol profesional y hay que aprender. Nos estamos jugando mucho», subrayó.

Bruno fue más allá. «Tenemos que dejar de buscar culpables fuera. Los culpables somos nosotros. Hay que dejar de excusarse en los árbitros. Si no lo pitan es que no lo vieron. Todo lo demás es buscar excusas. Hay que darse cuenta del porqué estamos donde estamos a estas alturas», sentenció el defensa canario. «No podemos conceder. Si nos meten un gol, que sea porque ellos te lo generan porque son buenos jugadores, pero no podemos tirar un partido así. Te quedas con uno menos con tanto tiempo por delante y así es muy complicado», concluyó.

Varane, por su parte, también asumió la necesidad de «corregir errores» para atar cuanto antes la permanencia y señaló afrontar su primer derbi en el Sporting «con muchas ganas». El galo ya vivió partidos de esta rivalidad en «el derbi del norte de Francia, entre el Lens y el Lille, pero con el filial».