Las claves sobre "la crisis del Sporting B" y el futuro del filial rojiblanco: Dani Mori no continuará y habrá cambios estructurales

El futuro del Sporting B tras el enorme varapalo por no subir a Segunda Federación es uno de los principales temas a tratar por los responsables de la cantera en el club en las reuniones que se celebrarán de forma próxima para avanzar en la profunda revolución que va a acometer la nueva propiedad en Mareo con la creación de la Academia Elite. Estas semanas serán de mucho movimiento. En las últimas fechas, de hecho, se ha estimado el presupuesto del próximo ejercicio, con una aproximación del músculo económico con el que contaría el club para afrontar los números cambios que proyecta Orlegi en Mareo.

En la mesa, temas cruciales: una importante remodelación en la base, donde se espera la llegada de nuevos técnicos en algunas categorías –en otras se valora el trabajo hecho por los entrenadores actuales–, la creación definitiva del Sporting C, que, de llevarse a cabo, como se espera, podría ser en Primera RFFPA, y la transformación que se espera para el Sporting B después de un fracaso deportivo incontestable. Este, el del primer filial, es un tema importante. A nivel interno se tenía como único objetivo el ascenso a Segunda Federación. No era un tema menor porque se acercaría una categoría el camino de los canteranos al fútbol profesional. Se aumentaría la exigencia. Ayudaría en el desembarco de nuevos talentos el hecho de jugar en Segunda Federación. Y se habría podido implantar ese Sporting C en Tercera Federación. Por todo ello, el fracaso es mayúsculo.

En cualquier caso, se valora el hecho de abastecer a cuatro jugadores al primer equipo en un año: Queipo, Diego, Nacho Martín y Varane. Y la irrupción de Lozano, Enol, Montes o Dacal, entre otros. No todo ha sido un desastre. Pero desde el punto de vista meramente deportivo, sí. De momento los jugadores seguirán ejercitándose hasta que termine la competición del primer equipo por si Miguel Ángel Ramírez los necesita. Hoy, de hecho, están citados a entrenarse en Mareo. Pero habrá cambios, e importantes. Por lo pronto, Dani Mori no va a continuar siendo el entrenador, salvo giro mayúsculo, según distintas fuentes, como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital.

Gusta Clemente Sánchez

Hay una serie de cláusulas en su contrato, pero no vinculantes. La idea, en cualquier caso, es un relevo. Aún no se ha tratado este tema, pero se hará estos días. El "no ascenso" está muy cercano. Se analizarán relevos en el mercado, de distintos perfiles, con un tiempo para reflexionar en profundidad. No hay prisas. Y sí la necesidad de acertar. Un entrenador que gusta por su perfil es Clemente Sánchez, ex del Lealtad, entre otros clubes. Hay más. En la plantilla, además, hay una generación que acaba contrato: Santamaría, Trabanco, Lucas Suárez, Argüelles... Otros podrían salir cedidos para no frenar su crecimiento.