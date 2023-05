Así se juega un derbi: el maravilloso ejemplo del fútbol femenino

Solo un grito perdido de un cafre, de los que hay en todos los campos, y que siempre sobran, rompió la cordialidad y el buen ambiente que se vivió ayer en el campo número 5 de Mareo en el derbi entre el Sporting Femenino y el Oviedo B (3-0). Incluso para desaprobar ese insulto, que ni merece ser comentado, proferido por un supuesto seguidor rojiblanco, hubo unanimidad. "Aquí sobras, chaval", le recriminó desde la valla otro hincha ataviado con la indumentaria del Sporting en una muestra de que la violencia no representa a nadie.

El resto, ya fuesen seguidores rojiblancos o azules, tuvo un comportamiento absolutamente ejemplar durante los noventa minutos de encuentro. Los aficionados de Sporting y Oviedo se mezclaron juntos en la ciudad deportiva del club rojiblanco, sin férreos dispositivos de seguridad, ni protocolos que imposibilitan disfrutar del deporte, que siempre debe ser un espectáculo. En Mareo se pudieron ver bufandas rojiblancas separadas por centímetros de camisetas azules.

Gritos de "¡Vamos Oviedo!", y de "¡Puxa Sporting!" en un ambiente cabal salvo aquella pequeña excepción. "Esperemos que sea así el sábado en El Molinón, que no haya tensiones. De momento los peores incidentes desde el reencuentro los protagonizaron los jugadores y nos los aficionados. Todos debemos dar ejemplo. Esto es deporte. No tiene sentido generar violencia entre ciudades separadas por menos de treinta kilómetros. Es rancio y paleto y no es digno de dos ciudades como Gijón y Oviedo. Ni, por supuesto, de Asturias", explicaba Tomás García, un seguidor del Sporting en la banda.

"Es que esto es lo que debería ser. Que estemos aficionados del Sporting y del Oviedo juntos y sin pasar nada: muchos del Sporting tienen pasado en el Oviedo, y al revés. Tiene que primar la competencia sana en el campo", explicaba en medio del partido Marco Vallina. Él, seguidor del Sporting, es el padre de Carla (Vallina), quien llegó a Mareo procedente del Oviedo Moderno. La victoria fue para el Sporting, que roza el ansiado ascenso a Segunda RFEF; pero el éxito fue completo ante la demostración de que otro derbi es posible.

"Es que no tiene por qué haber problemas. Estamos aquí viviendo un ambiente tranquilo y cordial", añade otro aficionado rojiblanco, César Vallina. Y pese a que iban cayendo los goles de color rojiblanco (Lezcano, Redru…) los aficionados azules (padres, amigos, familiares…) tuvieron en todo momento una actitud ejemplar. "Yo es que soy del Oviedo pero no soy anti sportinguista. Ni tengo por qué serlo", contaba un seguidor desde la valla. "El fútbol es para disfrutar. Esperamos que el próximo (el masculino) haya también un ambiente tranquilo", defendía Raquel Rueda, hincha del Oviedo.

Ni el tercer gol del Sporting, ni tampoco la victoria del Deportivo Femenino, que negaba el ascenso (de momento) a las rojiblancas, llevaron a los hinchas de los dos equipos a ridiculizarse entre sí. En el campo, las jugadoras terminaron tendiéndose las manos, con respeto.