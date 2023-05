Desde Murcia, Barcelona o La Bañeza.... Mareona a El Molinón para apoyar al Sporting en el derbi

"Ye ganar o ganar al Oviedo. No hay otra". La frase se repite entre el medio millar de rojiblancos que animaron ayer al Sporting en el estadio de La Cerámica. La derrota o "al menos el empate" entraba dentro de los planes posibles, porque nadie, absolutamente nadie, cambiaba ganar al Villarreal B y lograr la permanencia matemática, a costa de caer en el derbi.

"No, no, estamos esperando esa victoria como agua de mayo", cuentan Javier Bazán, Franco y Ander López, sobre el partido ante el conjunto carbayón. Miembros de la peña Quini de Barcelona, los dos últimos viajarán desde la Ciudad Condal el próximo sábado para vivir el derbi en El Molinón. Lo mismo sucederá con el murciano Antonio López. "A ver si doy suerte", comenta acompañado de su novia, Ana Serrano. Ambos son dos de los grandes viajeros de la Mareona. No faltó en Villarreal Roberto Narváez, "Milinko", acompañado de amigos como Sofía Vaquero y Miryam Grande, asturianas que estudian en Murcia y Valencia, respectivamente. Desde La Bañeza llegaron Miguel Ángel Escudero, padre e hijo, "y repetiremos en el derbi. Ya toca ganar".

En La Cerámica, donde la Mareona se dejó oír en muchas fases del partido, viajaron peñas como X2, Mieres del Camino o Afayaízos. Estos últimos, con un emotivo recuerdo a Mónica, "una de nuestras socias. Es la hija del presidente, Santiago Fernández, tuvo un problema médico y la familia no pudo viajar con nosotros". Por eso le quisieron dar su apoyo a través de una pancarta. "Y oye, lo de los tres puntos contra los del Oviedo, obligatorio", remata Mari Durán. La peña Nacho Cases también contó con representación, en este caso llegados desde Valencia y Madrid. "El derbi de los últimos años es el mismo partido en bucle. A ver si ahora cambiamos ya el resultado", dicen Ignacio Rey, Silvia Rodríguez, Verónica Menéndez, Luis Rey y Carlos Sordo. "Y los paisanos vamos a ir a El Molinón el sábado", añaden. "Es ganar o ganar", resume el gijonés Fran Tobajas.