Las claves del estado en el que se encuentra el Sporting C: se sondea al Racing de la Guía y más clubes para ser el segundo filial

La creación del Sporting C es, como la revolución del filial rojiblanco y la llegada de un nuevo técnico para el B tras el fin de etapa de Dani Mori, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, otro de los grandes frentes abiertos que tienen en Mareo dentro de la profunda remodelación que afronta la nueva propiedad en la cantera. El club rojiblanco tiene casi dos meses para decidir si, como parece, constituye ese tercer equipo, que vendría a ser el principal caladero para la llegada de talentos mexicanos de las canteras de Santos Laguna y Atlas. La fecha tope para comunicar a la Federación Asturiana de Fútbol la intención de formar un convenio con otro club y, en cierto modo, absorber a ese equipo, es finales de junio.

Pero constituir ese Sporting C apunta a ser un movimiento muy importante en el desembarco de promesas de México a Mareo. La idea, de hecho, es que sea el principal caladero de estos jóvenes jugadores (entre 18 y 21 años), facilitando su adaptación al fútbol europeo. Hay muchos interrogantes aún pendientes de resolver. Y una determinación: que más allá del "no ascenso" del primer filial a Segunda Federación, el Sporting C está llamado a jugar igualmente en Primera RFFPA. Por ello los técnicos de la casa llevan semanas analizando con lupa distintos clubes asturianos para ver cuál encaja mejor con el perfil que se busca. Se quiere un equipo sin mucha estructura formativa, sin fútbol base, para que sea más fácil abordar todos los cambios que se pretenden; y que el fútbol asturiano no pierda competitividad en su cantera. Por ello el Roces y el Industrial no encajan. Se han contactado de una u otra forma con varios clubes. Una de las opciones que está sobre la mesa para formalizar el convenio, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el 7 de diciembre, es el Racing de la Guía. Por perfil y sintonía, casa con lo que se busca en Mareo para el Sporting C. Se ha sondeado a este y a otros clubes estas semanas. Hay en cualquier caso otras opciones, algunas podrían estar incluso mejor situadas. No hay una decisión tomada. Hay margen.

El Racing de la Guía no está aún en Primera RFFPA. Pero tiene muchas opciones de subir. De momento, los de La Guía son terceros en Segunda RFFPA. Pero con vistas a la próxima campaña la Tercera Federación podría aumentar el número de sus equipos. El pasado sábado, en Sevilla, los presidentes de las territoriales acordaron que la categoría pasará de 16 a 18 equipos. Ahora falta que la Comisión Delegada valide el acuerdo. En Tercera Federación ahora mismo hay dieciséis clubes y, según este acuerdo, tienen que ser dieciocho. El Covadonga ya ascendió, y el Valdesoto sería el único que bajaría a Primera RFFPA. Esa norma provocará efecto dominó, con más ascensos de las categorías inferiores. Podrían quedar disponibles seis plazas de ascenso de Segunda RFFPA a Primera RFFPA: subirían tres de cada grupo. Y eso afectará al Racing de la Guía y a otros clubes.