Por un derbi con rivalidad sana: así fue el encuentro en la Villa entre Marcelino, Javi Fuego, Óscar Pérez e Ismael Fernández... y con Ramírez de testigo

"Ojalá que los derbis se disputen en Primera División". El deseo proclamado ayer por Marcelino García Toral, uno de los técnicos más respetados del panorama futbolístico y ex del Sporting, en la charla celebrada en Villaviciosa, es en realidad el de toda Asturias. "Que no haya que lamentar incidentes", pedía el exjugador del Oviedo Óscar Párez tras recordar el derbi disputados en El Molinón en 2022. Rivalidad sana, pese a los colores de unos y otros. Ese fue el deseo compartido ayer por Marcelino García Toral, Ismael Fernández, Javi Fuego y Óscar Pérez en el Teatro Riera de Villaviciosa en la charla –"Pretemporada, las semanas claves del éxito"–. Todo ante la atentísima mirada de Miguel Ángel Ramírez, y parte de su staff: Luis Piedrahita y Endika Gaviña. También el fisioterapeuta Pelayo Merediz. Ramírez, de hecho, estuvo de confidencias antes del inicio de la cita junto a Marcelino García Toral.

Aunque la realidad de ambos conjuntos invita a un derbi algo "descafeinado", como apuntó Javi Fuego, el gran clásico del fútbol asturiano estuvo ayer en boca de cuatro pesos pesados del fútbol asturiano (y nacional). De mano, hubo tres rojiblancos (Marcelino, Ismael y Javi Fuego) y uno azul (Óscar Pérez). "El derbi quizás no sea el partido más importante de la temporada. Pero sí el más atractivo. A ver si después de bastantes enfrentamientos el Sporting es capaz de ganar. Para el club y la afición es importante", confesó García Toral. "Las trayectorias no son determinantes en un derbi, sino la mentalidad con la que afrontes el partido y el acierto que se tenga", añade. "Siempre hay una motivación especial. Ojalá que los derbis se disputen en Primera División, pero siempre tienen ese atractivo diferente y hay esa piquilla sana", añadía García Toral. "En un derbi no hay favoritos.

Creo que en los últimos derbis ellos (el Oviedo) ha cuidado más los detalles y quizá le han dado más importancia o han salido más concentrados y han sabido lo que significa un derbi. Obviamente deseo que gane el Sporting y espero que haya una buena entrada en El Molinón", admitió Fuego. "Espero que sea un buen espectáculo, sin incidentes. Que disfrutemos de un gran derbi. El Oviedo viene de una dinámica muy positiva y con confianza; pero un derbi en El Molinón es complicado. Ellos (el Sporting) saldrán con el cuchillo entre los dientes". añadía Óscar. Luego, charlaron en largo y tendido de fútbol, y recordaron sus vivencias en el profesionalismo, analizando, entre otros aspectos, el impacto que tiene en el rendimiento de los futbolistas una pretemporada. Los cuatro desvelaron vivencias del pasado desde la perspectiva que siempre da el paso del tiempo. Ismael Fernández. "Igual me pasé un poco en mi primera pretemporada en el Sporting; si fuese ahora igual la habría cambiado un poco", desveló el preparador físico del año del "casi ascenso" con Marcelino. El maliayo también admitió las dificultades de hacer una buena pretemporada con el mercado cerrando el 31 de agosto.