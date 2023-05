Por qué el derbi asturiano también se juega en la Kings League

La Kings League, la competición creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, es uno de los grandes focos del fútbol a nivel nacional. Cientos de miles de espectadores están pendientes cada domingo de lo que ocurre en el Cupra Arena, la cancha donde se disputan los partidos. Hasta allí llega el derbi asturiano. "Fui hace unos años y el ambiente mola mucho", asegura el defensa del Kunisports Álex Campuzano, hermano de Víctor Campuzano, jugador del Sporting. "Ojalá poder haber vivido un derbi en persona, me han hablado maravillas del derbi", replica Mantovani, que durante una temporada defendió los colores del Oviedo. Ambos, a pesar de la distancia, estarán muy pendientes de lo que ocurra este sábado en El Molinón.

"Cuando Víctor aún no estaba en el Sporting siempre fue un partido que me llamaba mucho la atención", explica Álex sobre el derbi asturiano, mientras confiesa su fascinación por una rivalidad como la que se vive en Asturias. "Es algo como un Sevilla-Betis o un Madrid-Atlético, estás pendiente del encuentro por todo el ambiente que se genera", afirma. En la temporada 2020/21 no lo dudó. Aunque aún no se podía entrar en los estadios por el covid, el pequeño de los Campuzano cogió un avión y se plantó en Gijón para vivir junto al resto de aficionados rojiblancos el ambiente previo al derbi.

Tal fue su amor por la ciudad que la temporada pasada hizo las maletas y se vino a vivir junto a su hermano. "Estuve jugando una temporada con el Praviano. La gente se portó muy bien conmigo. Como decís ahí: ‘Eran paisanos de verdad’", bromea el defensa. Su relación con el conjunto de Lucho Varela sigue vigente a día de hoy. El catalán estuvo en la grada animando a sus excompañeros en el primer partido de play-off de ascenso del Praviano ante el Sporting B, que terminó 1-1. "Ya me he enterado que van a jugar la final por el ascenso, les mando toda la suerte del mundo. Se merecen lo mejor", asegura.

De hecho, antes de entrar en la Kings League, tuvo que rechazar una oferta del conjunto praviano. "En verano decidí volver a Vilanova, para estar más cerca de mi familia. Empecé a jugar en un equipo de Primera catalana, pero no estaba muy animado. La Kings League fue mi salvación", señala Álex. Ahora, tras firmar un gran primer Split con Saiyans, ha fichado por Kunisports, equipo del Kun Agüero, a cambio de 55 millones de euros (dinero ficticio). "Perdimos en el debut por 1-2, pero tuvimos muy buenas sensaciones. Como en el fútbol 11, la efectividad marcó la diferencia", indica.

Esta semana no ha hablado con su hermano, para no ponerle nervioso, pero lo último que sabe de Víctor es que espera llegar al partido. "Hablamos antes del encuentro ante el Villarreal B y me dijo que ese partido se lo iba a perder, pero que solo pensaba en estar en el derbi", confiesa. Álex, que suele ver los encuentros del Sporting, es de los aficionados que sufre por dentro los sin sabores del fútbol, aunque espera que el sábado todo vaya bien. "El Oviedo viene muy bien, pero confío en la magia de El Molinón. Firmo un 2-1, aunque sea con un penalti injusto al final", bromea el defensa, que estará junto a su familia pendiente de la televisión.

Martín Mantovani tiene un recuerdo claro de los enfrentamientos entre el Sporting y el Oviedo. "Yo no viví ningún derbi en persona, por desgracia. Mis compañeros me contaban historias y flipaba. Lo más parecido fue un Sporting B-Oviedo en el que perdimos 4-1, con cuatro goles de Guerrero. Luego la vida nos juntó en el Leganés", relata el argentino, que recuerda con gran alegría su paso por la capital del Principado, ya que fue donde se desarrolló el embarazo de su primera hija. "Es un partido que la gente hace que se viva mucho. Notas que la ciudad y las calles lo sienten de manera diferente", asegura.

El central sigue muy de cerca la actualidad del Oviedo, ya que trabaja como comentarista en los partidos del Leganés, uno de sus exequipos. "Estuve en el campo el día que el Oviedo cambió su racha, que fue cuando vencieron al Leganés", confiesa el excarbayón, que destaca el buen nivel que está mostrando el cuadro de Cervera en estas últimas jornadas.

Ni en sus mejores sueños Mantovani podría ver venir lo que ha vivido en la Kings League. El central fue el protagonista absoluto de la final de la competición, que se disputó en el Camp Nou ante noventa mil personas. "Mira que de primeras lo rechacé. Casi cometo el error de mi vida", reconoce el exoviedista, que ahora coge un AVE todos los domingos para jugar en Barcelona. "En la final tuve una sensación rarísima. Jugar en el Camp Nou y que la grada grite tus goles es algo increíble", señala el argentino. Su actuación lo mereció. Anotó dos goles, dio a El Barrio el primer título de la Kings League y se llevó el MVP de la final. "Para mi fue muy especial. Cuando era futbolista mis hijos eran muy pequeños, pero esa final la vivieron como él que más. Me habían visto en vídeos, pero ese partido fue diferente", indica.

La porra de Mantovani choca con la de Álex. "Yo creo que va a ser un 1-2. Cervera está haciendo un gran trabajo y el Oviedo está en un momento de forma espectacular", analiza el central, que ya ha hecho un hueco en su agenda para poder ver el partido tranquilo. "Me encanta ver este tipo de partidos, disfruto como un niño", añade.

Álex y Mantovani aún no se han visto las caras en la Kings League, ya que el argentino tardó en unirse a la competición, por lo que el derbi asturiano en el universo de Ibai Llanos y Piqué tendrá que esperar. Saiyans y Kunisports miden sus fuerzas en la última jornada de la fase regular, por lo que el derbi asturiano puede decidir el futuro de ambos equipos. Toda la rivalidad que se viva en El Molinón se trasladará al Cupra Arena.