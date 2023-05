Los planes de Ramírez en el derbi: Diego de central y Djuka titular

Miguel Ángel Ramírez barrunta cambios en el once para buscar un triunfo balsámico en el derbi asturiano que se celebra este sábado en El Molinón. La línea que arroja más incertidumbre es la defensa ante la acumulación de bajas. A MAR se le han caído dos efectivos en el último encuentro de Liga, y mantiene su idea de jugar con tres centrales: Insua y José Marsà. De primeras, el coruñés será baja para el encuentro ante el Oviedo e incluso podría no volver a jugar en lo que resta de competición, en función de los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió tras la lesión sufrida en los isquiotibiales en el partido ante el Villarreal B.

A esa baja, sensible, se suma también la de José Marsà, expulsado en la última jornada por doble amarilla. Competición mantuvo ayer, como era de esperar, la sanción al central catalán, confirmando la segunda cartulina que había recurrido el Sporting. Ramírez tiene aún dos entrenamientos por delante (jueves y viernes) pero en los primeros ensayos ha apostado por Diego Sánchez como zaguero. Cote volvería al carril izquierdo. Bruno y Cali se mantendrían en el once. Jordi Pola es otra opción para jugar como zaguero, pero, en principio, sería Diego Sánchez quien juegue de mano.

Insua no llega al derbi, y MAR sumó ayer a Aspra, Cáceres y Argüelles, del Sporting B

El centro del campo también podría estar sujeto a cambios. Jordan Carrillo tiene opciones. También Dani Queipo. Mientras que en la delantera Djuka apunta a ser titular por primera vez tras superar la lesión de rodilla y formaría binomio atacante junto a Juan Otero, quien ayer hizo trabajo de descarga, pero estará para jugar sin problema. Campuzano continuará siendo baja, como Zarfino, Jony y Nacho Méndez. Y Jeraldino sería relegado a la suplencia. "Seguro que con una victoria en el derbi daremos una alegría a nuestra gente, que se lo merece y que nos apoya toda la temporada. Ha sido una temporada mala, pero nuestra gente se merece una alegría", confesó ayer Djuka en zona mixta en El Molinón. Miguel Ángel Ramírez incorporó ayer a tres jugadores del filial Juan Aspra, David Argüelles y Damián Cáceres, quienes se sumaron a los "habituales" Leonel Miguel, Petr y Florentin Bloch. Por otro lado, el capitán Iván Cuéllar se refirió ayer a la incertidumbre que arroja su situación contractual en el club rojiblanco donde finaliza contrato el 30 de junio y no cuenta con una oferta de renovación en firme sobre la mesa. Lo hizo con unas palabras que suenan a despedida ante la falta de una oferta del club rojiblanco.

"Siempre tengo la sensación de que estoy jugando mi último partido con el Sporting. Me ayuda a dar lo mejor de mí. Es un poco triste porque uno no quiere separarse de lo que quiere", admitió. El portero, que apunta a despedirse del club rojiblanco sin que entre en los planes del club ofrecer la renovación de su contrato, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, no tira la toalla y reiteró ayer que seguirá luchando hasta el final por tener más minutos y continuar en el club.

"¿Si asumo mi salida? No asumo nada. Hago hincapié en lo que puedo hacer para disfrutar, para divertirme y, sobre todo, para saborearlo", dijo. La intención de los técnicos es que el guardameta sea titular este sábado, en el que será con casi total seguridad su último derbi asturiano. Luego quedarían dos partidos, Ipurúa y, el último, ante la Ponferradina, de nuevo en El Molinón, donde las decisiones deportivas volverán estar sujetas a debate y podrían servir de banco de pruebas para el siguiente proyecto. Es posible que Guillermo de Amores, cuya continuidad parece complicada, como otros jugadores poco habituales, tengan su oportunidad en esos encuentros, pero dependerá del criterio de MAR.