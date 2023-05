El derbi también se juega sobre ruedas: Cortina y Pelayo Sánchez hacen su porra del Sporting-Oviedo

Iván Cortina y Pelayo Sánchez, los dos ciclistas referentes en Asturias, van a aparcar sus bicis durante unas horas. La culpa, cómo no, es de la pelota. Ambos deportistas son fieles seguidores de Sporting y Oviedo y hoy a las 16.15 horas, a pesar de que el Giro está en pleno auge, estarán pendientes de todo lo que suceda en El Molinón.

"Me va a pillar a 2.400 metros de altura, preparando el Tour de Francia", reconoce Cortina, que está dentro de la preselección del Movistar para disputar la ronda gala que arranca el 1 de julio. Aficionado confeso del Sporting, el gijonés hará un hueco en su preparación para disfrutar del encuentro con el resto de su equipo. "Tengo suerte de que somos bastantes asturianos, por lo que no hay problema", explica el ciclista. En su equipo cuenta con representación de los dos colores, rojiblanco y azul, pero eso no supone ningún problema. "Hay un mecánico que es del Oviedo, pero nos llevamos bien", asegura.

Aunque el nacimiento de Pelayo, su hijo de ocho meses, le ha quitado bastante tiempo libre, Cortina sigue pendiente de la actualidad del Sporting. "Ahora estoy a mil cosas, pero siempre tengo tiempo para leer cosas del equipo. Intento verles jugar siempre que puedo", afirma. Un amigo con el que suele debatir del mundo del fútbol y de las bicis es Javi Fuego, gran aficionado al ciclismo. "Con Jony también solía a andar en bici, cuando estaba con problemas en los isquiotibiales. Lo bueno de mi deporte es que le gusta a muchos futbolistas", comenta.

Pelayo Sánchez vivirá el derbi en un ambiente muy distinto. Este fin de semana se celebran las fiestas de su pueblo, Tellego (Ribera de Arriba), y, aprovechando la ocasión, podrán una pantalla gigante para que todos los vecinos puedan ver el encuentro. "Si gana el Oviedo se va a celebrar a lo grande, aunque el pueblo está bastante dividido", promete el ciclista del Burgos BH. Su sentimiento carbayón le llega por parte de su padre. "Intento escaparme al Tartiere siempre que la competición me lo permite. No soy socio, porque solo puedo ir a tres o cuatro partidos al año, pero sigo al día la actualidad del equipo", señala el riberano.

Como muchos aficionados al fútbol en Asturias, Sánchez sueña con poder vivir un derbi con ambos equipos en Primera. "Un partido así en Primera tiene que ser espectacular. Yo no soy de esos aficionados que quiere que al rival le vaya fatal. Ojalá en cuatro o cinco años ambos estén en la élite, pero eso sí, con el Oviedo siempre por encima", afirma el deportista, que, a pesar de su amor por el fútbol, nunca hizo sus pinitos en el deporte rey. "Empecé en la natación y rápidamente me pasé al ciclismo. Jugaba al recreo al fútbol, pero solo me defendía. Me ponían en defensa para que no molestase mucho", bromea.

Llega el momento de la porra. "A ver si ganamos de una vez, yo quiero un 2-1", desea Cortina, que ya tiene preparada su camiseta del Sporting para ver el encuentro. "Yo al revés, 1-2. Confío en un gol de Enrich, que últimamente está en forma", replica Sánchez. Lo que dejan claro es que nadie firma el empate. Los dos quieren llevarse una victoria que le de más ánimos de cara a afrontar el tramo clave de sus temporadas. Este derbi también se juega sobre dos ruedas.