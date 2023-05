Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se ha deshecho en elogios hacia el entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera en la previa del derbi asturiano que se celebra mañana en El Molinón. "Le respeto muchísimo; seguramente haya aprendido de él".

Estas fueron sus palabras:

Cervera

Le respeto muchísimo. Tiene una trayectoria extensa y un rival que ha crecido con el paso de las jornadas. Que hayan logrado cinco victorias seguidas te hablan de una capacidad competitiva grande. Están en su pico de forma y que hayan logrado clasificar al equipo en play off te habla bien del míster

Común con Cervera

Seguramente haya aprendido de él y de la categoría a poder adoptar comportamientos que me pueden a hacer mejor y más competitivos: más sólidos, con líneas más juntas… luego yo podré aportar otras cosas por mi recorrido. Perfiles como él y de la categoría….

Primeros derbis

Los primeros derbis que viví fue en fútbol base. Viví la hostilidad de ganarle en su casa. Brasil fue algo distinto. La agresividad es altísima. Yo vivi escenas que no me gustan. No estamos para eso. Este derbi seguramente sea de los más grandes de su país. Allí donde hemos ido siempre hay sportinguistas. Hay un sentimiento de pertenencia grande. Con las ilusiones jugamos mañana en forma de responsabilidad

¿Cómo lo vive?

Es algo muy especial. Uno se dedica a esto por querer jugar partidos grandes donde existe responsabilidad. Estoy con responsabilidad: el vestuario está concentrado:

Control emocional

Es importante mañana a nivel emocional estar con un control importante para que nosotros tomemos las decisiones y no las emociones, la gente está esperando lo mejor de nosotros para disfrutar

Confianza del Grupo Orlegi

El ‘presi’ y el Grupo Orlegi me ha hecho sentir respaldado y confiado. Ellos están conformes con el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico. Hemos formado un gran grupo de trabajo. Es un momento de mucha comunicación. Las dos partes estamos contentos de trabajar

Importancia del derbi

Le doy toda la importancia del mundo. Mañana es el día perfecto para certificar la permanencia

El curioso ejemplo del Arsenal

¿Mi idea? De todo eso hay que fijarse en otros clubes que nos puede servir de ejemplo. Un equipo como el Arsenal. Sabiendo las distancias. Cuánto ha tardado Mikel en formar una plantilla que pueda competir como ahora. Y no lo digo por quedarme cuatro años que me aseguren estas cosas. Al final hay un límite salarial y unas reglas y contratos en vigor; la capacidad de acción va a estar supeditada a eso. No se puede cambiar todo, en caso de que queramos hacerlo: tampoco se trata de cambiarlo todo. Los límites son muy fuertes. La capacidad de maniobra va a ser limitada. Hay unos presupuestos que son los que son. Esta categoría produce

Lesiones y bajas

No es lo ideal. Pero no en esta clase de partidos; si no en cualquier partido de un equipo de élite. La realidad es la que es. El último partido jugamos con tres titulares con ficha B. La otra lectura es que esto es lo grande de Mareo. Tenemos donde tirar. Tener a los guajes preparados es santo y seña del Sporting.

¿Qué partido imaginas?

No espero un partido abierto. Para el aficionado y disfrute siempre será mejor que sea un partido abierto. No queremos idas y vueltas, sino seguridad y que a partir de ahí provoques el error del rival

Maquillar temporada

Son dos cosas distintas. A la interna no se puede maquillar nada. Hay que evaluar los procesos con lo que se está haciendo mal y luego está el partido de mañana y el interés de ganarlo

Primer derbi de muchos

Lo bueno de esta oportunidad es que venimos muchos de una mochila que nos anclen. Sabemos de la importancia de mañana y porque podemos amarrar la permanencia. Para gran parte del cuerpo técnico y de la plantilla venimos ‘limpios