Mikel Arriola, presidente de la Liga MX: "Este derbi asturiano es algo insólito en México; Orlegi y Pachuca están haciendo mucho ruido"

El presidente de la Liga MX Mikel Arriola (Ciudad de México, 1975) atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de un derbi asturiano que “les llena de orgullo” ante el enfrentamiento de dos clubes controlados por capital mexicano como son Orlegi y Pachuca. La conversación telemática sirve para dimensionar la importancia de la estrategia deportiva y económica de Orlegi Sports de trasvasar talentos mexicanos a Europa a través de la Academia Elite. Arriola cree que el fútbol mexicano afronta un momento decisivo con el foco puesto en el Mundial 2026 donde el país será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Qué supone el derbi asturiano para México?

Es algo insólito y nos llena a todos de orgullo en el fútbol mexicano que haya dos grupos de nuestro país en disputa de un torneo tan importante en España. El modelo de Orlegi y de Pachuca ha sido exitoso aquí y han tenido trascendencia en términos de títulos. Y no solamente en México, también en CONCACAF. Es una señal que la Liga MX crece más: somos la liga diez del mundo en valor y la sexta en asistencia a los estadios. Tenemos 240 millones de televidentes. Lo que ocurre es que en México exportamos muchos a los Estados Unidos. Unos 60 millones de aficionados. Pero que podamos exportar nuestro fútbol a Europa es un hecho insólito y contundente. Esto va a generar beneficios a nuestro fútbol y asumiendo que pronto vamos a tener aquí a los equipos...

¿Seguirán desde México el derbi?

Vemos aquí Primera y Segunda División por cable, y tenemos peñas del Sporting y del Oviedo desde hace muchos años. Hay mucho interés en el partido. Orlegi y Pachuca están haciendo mucho ruido y nosotros también vamos a hacer ruido.

¿En qué sentido?

Tenemos jugadores mexicanos en ambos equipos. Y con la Academia Elite de Mareo estamos viendo que Orlegi está revisando qué jugadores “nuevos” llevará a España. La idea es que puedan agilizar sus trámites para obtener la doble nacionalidad. El jugador mexicano a veces batalla para ser competitivo; a diferencia de los sudamericanos no tiene pasaporte comunitario y tiene que jugar con plaza extranjera. El jugador mexicano con 17 años es muy competitivo. Llevamos en este siglo dos campeonatos del Mundo Sub 17, imagínese…Una medalla de oro en las olimpiadas de Londres, y ora de plata en Tokio. Es clave para nosotros que Orlegi y Pachuca tengan este puente para que el jugador mexicano en vez de quedarse aquí ganando dinero tenga la oportunidad de irse allá en buenas condiciones y no ocupe la plaza extranjera; de esa forma tendrán opciones de quedarse a largo plazo.

Jordan es el pionero de un modelo.

Estuve hace dos semanas en Torreón, donde se organiza desde hace años una Copa Santos-Peñoles. Peñoles es una gran empresa minera, de Torreón. Imagínese en la Copa se juntan equipos de 24 estados del país, de 5 a 16 años. Había 6.000 niños y niñas... Y Jordan salió de allí, de esa Copa. Como Carlos Acevedo, el actual portero de la Selección Nacional. Le decía a los niños: “ustedes véanse en Jordan”... Tenemos el objetivo de llegar al Mundial 2026 con mas jugadores mexicanos en Europa. Frente a nuestros competidores, México apenas tiene nueve jugadores en Europa. Estados Unidos, 220. Y Canadá, 150. Necesitamos este ciclo de desarrollo para que nuestros jugadores escojan de manera inteligente un proyecto en España. O que de la propia España se vayan a otras ligas como Holanda o Portugal. Mientras haya más canastas de jugadores donde escoger, los equipos se benefician más. Si los equipos europeos están reclutando ahora en África, Turquía, Caribe, Sudamérica… ¿por qué no México con los resultados que tenemos hasta la Sub 17? El año pasado reestablecimos después de la pandemia un campeonato Sub 17 de fuerzas básicas en México donde llevaban participando el Atlético de Madrid, Feyenord… Los cinco torneos anteriores los había ganado Pachuca. A esa altura de la vida el jugador mexicano es una alternativa más para alternativa europeos.

Hay una corriente escéptica que recela del nivel de los talentos mexicanos…

A la altura de los 17 y 18 años hay evidencias de sobra de que el jugador mexicano está igual o en mejor nivel que el europeo, sudamericano… Lo que nos pasa es que como no hay puentes concretos para que lleguen a Europa y los salarios son más atractivos, los jugadores se quedan aquí. Ese paso es el más importante en la carrera de un jugador. No es lo mismo darlo en condiciones cómodas que en el fútbol europeo: ganará el club formador, el receptor, el jugador y la Selección Mexicana, que tendrá jugadores que lleven varios años en Europa.

El Sporting C será una puerta al exterior enorme. De momento, se han anunciado la llegada de seis talentos de Atlas y Santos Laguna, quienes en principio jugarán en el Sporting B y en juveniles.

Claro. Esos seis jugadores en un año… nunca se habían dado seis debuts en España. Esto es revolvente. Luego llegará la siguiente generación. En el Mundial 2026 en vez de tener esos jugadores podemos llegar a 30 y 36 jugadores y con un ciclo de desarrollo distinto. A unos les irá bien. Otros regresarán. Y en el caso de un ascenso en España… imagine qué valor tendría para la Liga MX.

¿Hay contactos ya para que el Grupo Orlegi fir rme convenios con otros clubes mexicanos para que entren más canteranos de otras canteras? Ya se ha anunciado uno con el Club América

Alejandro me ha contado que hay contactos. Fernando Hierro, por ejemplo, es director deportivo de Guadalajara. Yo lo recomendaría a los clubes.

¿Qué le parecería una salida de Djuka a México?

Que vengan jugadores europeos a México da visibilidad a la Liga MX. Tenemos esos intercambios con Estados Unidos y es importante tener jugadores españoles para que nos vean allá. Tenemos a Fidalgo.

El Sporting sopesa que Jalisco sea el patrocinador principal de la camiseta a partir de la próxima temporada.

Jalisco es uno de los estados mas importantes de nuestro país y tiene dos clubes importantes: Atlas y Guadalajara. Jalisco es una de las grades joyas turísticas de nuestro país. Es una idea redonda promover Jalisco en España y en Asturias,

Orlegi Sports valora comprar más clubes en Europa para continuar tendiendo puentes

Seria maravilloso y relevante para el fútbol mexicano.