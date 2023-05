Los planes de Orlegui para atraer talentos a la Academia Elite de Mareo: también de otros clubes mexicanos

La estrategia de Orlegi Sports para acercar las grandes promesas de México a Europa a través de la Academia Elite de Mareo, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, no estará limitada exclusivamente a los clubes del grupo que controla Alejandro Irarragorri. Orlegi tiene previsto trasvasar más talentos mexicanos procedentes de las canteras de otros clubes del país azteca. El objetivo, alcanzar convenios con otros clubes mexicanos para que sus talentos accedan al fútbol europeo a través del Sporting.

De esta forma se aumentaría la red de captación del club rojiblanco, sin limitarse a los futbolistas de Orlegi Sports, a la vez que el fútbol mexicano puede inyectar más prometedores futbolistas en Europa. Un gran objetivo para la Federación y la Liga MX.

En cualquier caso, los primeros en aterrizar en Mareo llegarán de los clubes controlados por Orlegi Sports. El pasado verano ya fue Jordan Carrillo; y este, con la creación de la Academia Elite, se incorporarán de momento seis promesas. Las tres de Santos (Picón, Mancha y Valenzuela) y las tres de Atlas, aún por anunciarse, pero ya atadas.

La Academia Elite de Mareo es, por todo, fundamental a la hora de entender el modelo de Orlegi y su decisión de comprar el Sporting, además de su idea de adquirir otros clubes de Europa. Un proyecto que requiere de una inversión altísima. Ayer el club rojiblanco confirmó la implantación de un programa anexo a la Academia Elite y que ayudará a costear este proyecto, y, del mismo modo, a aumentar la red de captación de nuevos jugadores. La Academia Internacional dispondrá de 10 plazas de las 40 de la residencia de Mareo y generará cerca de 380.000 euros anuales (37.990 euros por alumno). Estas no serán para las promesas de mayor proyección inicialmente, aunque podrían llegar a serlo si se desarrollan internamente en Mareo. Muchos de estos futbolistas, no necesariamente todos, de modelo de pago irían al Sporting C, que será un club "universal", como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.