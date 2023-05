«Quiero subir con el Sporting; el próximo año iré con todo»

A Víctor Camarasa (Meliana, Valencia, 1994) la llamada de LA NUEVA ESPAÑA le sorprende en la cocina. Está preparando un pescado para la cena, que se completa con brócoli y boniato. ¿Un cocinitas? «No, que va. Pero intento cocinar cosas sencillas y, sobre todo, sanas», explica. Es una de las sensaciones del Oviedo y un seguro para un choque pasado de decibelios como el de mañana. Doctorado en los Betis-Sevilla, ahora ansía comprobar como se las gastan en Asturias.

–¿Con ganas de derbi?

–Muchas. La gente ya te dice cosas por la calle. Que hay que ganar, que es el partido más importante...

–¿Qué se espera?

–Por lo que me han dicho mis compañeros, un ambiente espectacular. La única pena es que no sea en casa para ver ese pasillo que hacen al autobús hasta el Tartiere del que me han hablado y el apoyo en tu campo.

–En Gijón les apretarán.

–A mí me van los ambientes hostiles. Me motivan. He vivido varios derbis en Sevilla y en líneas generales me ha ido bien (participó en el 3-5 del Pizjuán en la 17/18). Allí te dicen siempre la misma frase: «No vale de nada la temporada si no le ganas al Sevilla». Espero que nos vaya bien.

–¿Cómo está?

–Me encuentro mejor de lo que esperaba. Llevaba varios entrenamientos acumulados, pero jugar de inicio es otra cosa... Y ahora lo estoy disfrutando. No estoy a mi cien por ciento, eso se puede ver, pero mi cabeza va perfecta y ni me fijo en la rodilla.

–¿Qué piensa ahora?

–Que no valoramos las cosas que tenemos. A mí me pasó. O sea, yo valoro la vida de futbolista, la disfruto y soy feliz, pero no te das cuenta de algunas cosas hasta que las pierdes. Ahora disfruto jugando como nunca.

–Las lágrimas de Ibiza, ¿qué significaron?

–Un desahogo. Pensé, «joe, vuelvo a ser futbolista». Una cosa es entrar en el minuto 70 y otra estar el partido entero. Cuando empezó el partido no sabía si aguantaría los 90, de verdad. Pero me fui encontrando bien y decía: «Coño que aguanto». Al acabar me acordé de lo que había sufrido. De ahí las lágrimas.

–¿Cuánto juega la cabeza?

–Es fundamental. Antes de las lesiones nunca trabajé la cabeza. Ahora lo hago con Juan Carlos Campillo, mi coach. Es muy importante, porque al final con la familia, lo amigos o la pareja hay cosas que no comentas para no preocuparles. Cuando estás mal hay cosas que te las comes tú solo. Es importante tener una persona que te escuche y te ayude. Y que además entienda de que va el fútbol.

–¿Qué vestuario se ha encontrado en Oviedo?

–Muy sano. Es gente humilde, trabajadora y que no dudaron en acogerme. Me ha sorprendido el nivel, no me lo esperaba tan alto. Veo jugadores con nivel para categorías superiores.

–¿Por ejemplo?

–Abel Bretones. Tiene un físico privilegiado, técnicamente es muy bueno y no para de crecer. Pero hay más con nivel de Primera: Costas, Viti, Vallejo...

–¿Qué le parece la renovación de Cervera?

–Un acierto. Ya lo dijo Dani (Calvo) esta semana: es importante darle continuidad a este proyecto. Me alegro por el míster porque está haciendo un gran trabajo. Es merecido.

–¿Y su futuro?

–No pienso más allá del 30 de junio. Solo me centro en disfrutar, en seguir sumando, en jugar… Luego, ya se verá. No quiero hablar sobre si voy a seguir en el Oviedo o no porque creo que no es el momento, y menos en una semana así.

–¿El club le ha comentado algo?

–No, de momento no hemos hablado.

–Me imagino que su intención será regresar algún día a Primera.

–Ahora mismo no estoy al cien por ciento pero sé que lo lograré. He jugado mucho tiempo en Primera y es evidente que, como a cualquier futbolista, me encantaría regresar.

Jordan Carrillo (Culiacán, México, 21 años) es el primero de un modelo. Con él comenzó el desembarco de talentos mexicanos de las canteras de Santos Laguna y Atlas en Europa a través de Mareo. De esto, de la creación de la Academia Elite, que avala, del nivel del fútbol en su país y del derbi asturiano habla largo y tendido este prometedor futbolista con LA NUEVA ESPAÑA, a la que confirma su continuidad en el Sporting un año más. «Quiero subir a Primera». Jordan toma asiento en una de las habitaciones contiguas a la sala de prensa en El Molinón.

–¿Le han hablado del derbi?

–Claro, desde que llegué siempre se habló de lo mucho que significa el derbi. Es un partido especial para toda la gente de Gijón y del Sporting. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y ganar.

–¿Qué le dicen en México?

–Están muy atentos allá al derbi. Es el partido más esperado allá porque se nota en el ambiente que los dueños de Sporting y Oviedo son mexicanos.

–¿Conocía al grupo Pachuca?

–Sé como trabajan, sí. Mi primera prueba en el fútbol fue con Pachuca. Tenía 9 años.

–¿Para jugar en Pachuca o en León?

–En Pachuca.

–¿Y no pasó las pruebas?

–Sí, pero estaba muy chiquito. Mi papá no me dejó.

–El fútbol le llevó por otro camino a través de Santos Laguna.

–La mejor decisión que pude tomar para entrar en un equipo profesional fue irme a Santos. Estoy muy contento.

–¿Vio el Santos-Pachuca del repechaje?

–Lo vi, pero poquito. Estuve pendiente. No lo pude ver entero porque ya era tarde. Fue un gran partido.

–Ya le ha tocado jugar otros derbis en México.

–Sí, me tocó jugar allá contra Monterrey. La gente apoya mucho también. Pero la gente dice que no son como el de aquí.

–¿En qué sentido?

–Me dijeron que aquí es todo más... que la gente se pone como loca y que hay un ambientazo.

–¿Es hijo único?

–No, qué va. Tengo tres hermanos más. Amairany, tiene 28, luego va Pedro, que tiene 26, después yo, y Angely, que tiene 16. Todos nos criamos en Culiacán.

–¿Cuándo comenzó a ver que lo suyo era el balón?

–Empecé con 4 años a jugar. Me metieron en un equipo por mi hermano. Él jugaba en la colonia, y le decía a mi papá: “Méteme en un equipo”. Pero no lo metieron hasta los 12 años. Entonces me metieron con él a entrenar. Yo tenía por entonces 4 años.

–¿A qué se dedicaban?

–Mi papá es transportista. Y mi mamá, ama de casa. Somos una familia humilde, pero nunca nos faltó de nada en casa.

–¿Los echa en falta?

–Mucho... Estamos muy unidos. Mi hermano ha estado conmigo aquí mucho tiempo.

–¿Es la primera vez que sale de casa?

–De casa no. Pero a Europa sí. Pero esto es muy distinto a aquella vez.

–Entiendo...

–En México vivía solo, en Torreón. Y se notaba la diferencia, pero ahí estaban cerca.

–¿A cuánto?

–A siete horas en coche... Pero ahora ya no puedo decirles: «Os echo en falta, vénganse». Y se nota mucho la diferencia.

–¿Hay mucha diferencia cultural?

–Mucha. La cultura es muy distinta. Mire, aquí la gente camina mucho. Allí la gente no camina casi nada. O al hablar. A veces hablo aquí y mis compañeros me dicen: «No te entendemos». Y, sobre todo, la comida. Nosotros allá comemos mucho picante.

–Aquí hay restaurantes mexicanos que tienen fama. En Gijón hay varios con buena reputación.

–¿El Chibiski? Sí. Y hay más. He ido varias veces (risas). Están bien. Pero no es lo mismo, ¿eh? La comida allí es distinta.

–Usted es el primero de un modelo. Con usted empezó el trasvase de talentos de Orlegi a Mareo.

–Sí, puede ser. Conmigo se inició el proyecto. Me siento muy contento de ser el ejemplo de cara a los chicos que vienen. Ahora me queda seguir trabajando.

–¿Ya le han dicho que se queda?

–Sí.

–El segundo año puede ser clave.

–Es una oportunidad muy bonita para mí. Este año he aprendido. Para el próximo quiero ir con todo.

–¿Y después?

–Quiero subir con el Sporting a Primera. Y luego, si se da, irme a un equipo top. Pero mi prioridad es subir.

–¿Cómo de importante es para los jugadores mexicanos venir a Europa a ganarse un sitio?

–Mucho. Todos los niños en México sueñan con jugar en Europa.

–La Academia Elite será clave.

–Es un proyecto muy grande para todos. Todos ganan.

–¿Ha hablado ya con los canteranos de Santos que vienen a la Academia Mancha, Picón y Valenzuela?

–Sí, por mensajes. Les dije que lo iban a hacer muy bien.

–¿Tienen ganas de venir?

–Muchas.