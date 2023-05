El sportinguismo se vuelve a volcar con su equipo. Centenares de seguidores rojiblancos inundan el entorno de El Molinón propiciando un ambiente especular. “Tenemos la emoción del primer derbi. Para nosotros esto es la vida”, dice Javier Álvarez, uno de los seguidores que abarrotaba las cercanías del Parque Isabel La Católica. Los aficionados prendieron bengalas, tiñiendo de rojiblanco las calles. “Vamos a ganar. Estoy seguro. Con Irarragorri en el palco no hemos perdido un partido”, comentaba Alejandro González, otro hincha.

El fervor de centenares de seguidores a un lado del Parque se mezclaba con la calma que se desprendía al otro lado en el entorno del parking. Unos aficionados jaleaban con adrenalina; mientras otros buscaban un rincón de tranquilidad para apurar los últimos mordiscos a un bocadillo. “Nosotros no vamos ni a comer. No nos da tiempo y nos da igual. Preferimos apoyar”, contaba Carlos Fernández, otro aficionado. En las proximidades de Espicha Park, el rostro del aficionado japonés Keita Shimada era el más aclamado. Con un inglés fluido se mostraba esperanzado de ganar: “Confío en llevarme la victoria”. Mientras, Víctor Manuel ensayaba en el interior del campo su “Asturias”, Borja López se acercaba a las puertas que dan acceso al campo. La competición ha terminado en Bélgica y el ex central rojiblanco se ha acercado a El Molinón para “animar”. “ Tenemos que ganar ya el derbi. Soy optimista”