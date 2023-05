"Me emocioné cuando veníamos hacia aquí". José Ángel habló del recibimiento protagonizado por la afición del Sporting a la llegada del autocar rojiblanco a El Molinón nada más terminar el partido ante el Oviedo. "Creo que para un tío de aquí, de Gijón, ver eso... impacta", explicó, visiblemente emocionado. "Estoy siempre agradecido al Sporting, a su afición, y me sabe mal por ellos no haber podido ganar. Intentaremos el año que viene dar otra vez guerra y seguro que ganaremos", continuó el rojiblanco.

"Los primeros veinte minutos jugamos a un alto nivel, pero ellos acabaron mejor la primera parte. Nos costaba llegar por el cansancio de nuestros interiores y sufríamos, nos hacían peligro. Nos hicieron el gol y acabaron mejor. En el segundo tiempo fuimos superiores a ellos", señaló José Ángel. Se le vio especialmente intenso, y resumió que "es mi forma de vivirlo. A veces me paso de rosca, pero es como siento que tengo que actuar. Nunca a malas, sino transmitir energía". "Queríamos los tres puntos, sobre todo por el ambiente que había, una locura", afirmó Nacho Martín. "Flipé con el ambientazo del recibimiento. También jugando, la gente animando... Una locura. Merecimos más, pero es lo que hay", continuó el de Noreña.