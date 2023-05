El otro derbi: de la emoción de Víctor Manuel a la cordialidad

«Un derbi nunca es otro derbi. Siempre hay ilusión», razona Javier Álvarez, un ferviente hincha rojiblanco, de 54 años, gijonés y que ha comprado una entrada esta semana para ver el partido. «Y me da igual que no haya nada en juego. En un derbi siempre hay algo que jugarse». La expectación de este seguidor rojiblanco era ayer, antes del partido, la que tenían todos los hinchas rojiblancos en el primer derbi con el Grupo Orlegi en El Molinón.

El partido tuvo todo los alicientes que lo hacen grande, pero grande de verdad, fuera del campo y antes del comienzo, con un Víctor Manuel que emocionó a todos con su «Asturias». Hubo aficionados que no pudieron aguantar las lágrimas ante una canción que, por todo, y para todos, es un himno. Su actuación, por encima de los cuatro minutos, elevó a El Molinón. El tiempo se congeló. La zona de animación se sacó un tifo enorme en el que se mostraba una galera donde los reos parecían hinchas azules.

Luego ya en el césped vino a ser más o menos lo de siempre. Intensidad. El Oviedo por delante muchos minutos. Miedo a ganar. Y, sobre todo, a perder. Pero lejos del juego, el derbi asturiano en Gijón confirmó que no es de Primera, sino de Champions. Bien lo pudo apreciar desde el palco Alejandro Irarragorri, que sigue siendo un talismán. Como el horario obligaba a madrugar para disfrutar de la previa, la fiesta en los prolegómenos fue matinal. A las once de la mañana dar un paseo por el muro era ya una utopía. Gijón estaba inundado de camisetas rojiblancas. También había ya unas cuantas de las «vintage» que hace semanas ha sacado a la venta el club. Tienen tirón, aunque pueda chirriar algo el blanco. Los hinchas rojiblancos se concentraron en el entorno del Parque Isabel La Católica. Era el parque el que separaba a los dos tipos de hinchas ayer al mediodía.

A un lado, cerca del Kilometrín, se mezclaban los padres e hijos apurando los últimos mordiscos del bocata con los gritos de los jóvenes, el bengaleo, y la ilusión al ver a Keita Shimada, el japonés que se cruzó el planeta para ver el derbi. «Confío en ganar», decía en un perfecto inglés. Con él, Álex Pérez, un hincha rojiblanco fiel, de los de verdad, rostro clásico en La Mareona. Guía ayer del aficionado nipón. Al otro lado del Parque, en la calle Torcuato Fernández Miranda, ya no había tiempo para la calma. Eso era ya una locura. Bengaleo, bufandeo, gritos... Unos seguidores corriendo como posesos para perseguir el autobús. La calle cortada y controlada por la Policía Local. Y la llegada del autobús del Sporting ya desató el caos. No hubo pánico, porque todo estuvo perfectamente supervisado, sino que la locura pareció convivir en armonía. Suena extraño. Pero parecía como si el autobús del Sporting no quisiese avanzar. Fue lento por el tráfico de personas, pero preciso, sin registrar un solo incidente. Manuel Carriles y Pelayo Merediz alucinaban desde la primera línea del autobús. Rostros ilustres como Javi Fuego y Borja López también se dejaron ver por el campo. Dentro, los jugadores inmortalizaban la imagen. Y ya en el campo: el jaleo se convirtió en cánticos de apoyo. Hubo incluso aplausos hasta el final, pese al mal sabor del empate. La gente reconoció al equipo su entrega.

El otro derbi, el institucional también fue intenso y cordial.

La comida entre directivas se celebró en el Club de Regatas. Reinó el buen ambiente. Por parte azul: Martín Peláez, presidente; Manuel Paredes, vicepresidente; Fernando Corral, consejero; César Martín, director de relaciones institucionales y Agustín Lleida, director general. Del bando rojiblanco: David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting; Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales; y Guillermo Sampedro, Director Financiero. También José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Ya en el palco, mucho ilustre. Y gran presencia de políticos. Incluso Diego Canga y Adrián Barbón se saludaron cordialmente.