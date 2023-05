Así fue la secuencia completa del penalti de la discordia del derbi asturiano: las mejores imágenes captadas del momento

La imagen está en boca de todos, sportinguistas y oviedistas. El penalti que dio el empate al Sporting en el derbi asturiano se ve de manera diferente en cada bando. LA NUEVA ESPAÑA captó el momento justo en el que Djuka cae derribado después de forcejear con el central del Oviedo Dani Calvo. La acción parte de un pase de Diego Sánchez al montenegrino, metido en pleno corazón del área azul, cuando acababa de iniciarse la segunda parte y el marcador lucía un 0-1 a favor de los visitantes.

El delantero rojiblanco recibe de espaldas a la portería e inicia un reverso para embocar a puerta. En ese inicio del movimiento, tanto el atacante del Sporting como el zaguero del Oviedo se agarran de la camiseta. Ver las dos camisetas estiradas evidencia la situación.

Con Djuka ya de cara a gol, el delantero suelta a su oponente, que persiste en el agarrón y tira hasta que Djuka cae al suelo. Gálvez Rascón dejó seguir el juego. El VAR le llamó para revisar la acción.

Cali Izquierdoz y Bruno fueron los primeros jugadores del Sporting en dirigirse al árbitro para pedirle que revisara la acción. El colegiado madrileño fue a ver el monitor en el que se repitió la jugada de la polémica. Fue entonces cuando terminó señalando la pena máxima. Las protestas azules fueron notables. Después del partido, el enfado del Oviedo con la decisión arbitral fue a más.

Cervera, que no suele quejarse de los arbitrajes, fue el primero en elevar la voz: “Para mí, esa acción y todas las que son parecidas no son penalti”. Dani Calvo, involucrado en la jugada, habló del penalti a su paso por la zona mixta: “Tengo mis dudas sobre la jugada porque ahí hubo de todo. Yo agarro, pero él también a mí”. Y explicó lo que habló con el colegiado sobre el césped: “Es una acción a la que no hay que darle más vueltas. Pero es cierto que el árbitro no lo había pitado y me dice que cuando le llaman y va al VAR, le ponen la imagen y se ve el agarrón”.

El vestuario rojiblanco se mostró convencido en la zona mixta de El Molinón de que el penalti que el VAR señala de Dani Calvo sobre Djuka y que supuso el empate del Sporting en el derbi asturiano era “muy claro”. Así lo aseguraron tanto Nacho Martín como Cote en sus declaraciones a los medios de comunicación. “He visto las imágenes y es muy claro”, afirmó rotundo el centrocampista. Por otro lado, Cote aseguró que si a Cervera le hubiese sucedido eso “habría pitado penalti". Igualmente, el entrenador, Miguel Ángel Ramírez, vio clara la pena máxima en el agarrón de Dania Calvo a Djuka.

Ahora, para que juzgue cada cual, aquí están las imágenes de la secuencia completa, captadas por las cámaras de los fotógrafos de LA NUEVA ESPAÑA Marcos León y Juan plaza:

La secuencia completa, en imágenes de LA NUEVA ESPAÑA