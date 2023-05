El análisis del empate del Sporting en El Molinón: El VAR da una tregua

La única jugada que tuvo miga en todo el derbi estuvo en la acción del penalti de Dani Calvo sobre Djuka. La acción pasó desapercibida en el directo. El 23 pareció escabullirse en un barullo de piernas. Hubo tres jugadores que lo tuvieron en todo momento claro. Uno, el mismo Djuka, que, lógicamente, debió sentir el agarrón de Calvo sobre sus espaldas antes de irse al suelo. Los otros dos, los que más protestaron sobre Gálvez Rascón, fueron Cali Izquierdoz y Bruno González. Es decir, los que estaban situados en la otra punta del campo. Los centrales, que no tienen prismáticos, pero sí muchos kilómetros recorridos en el profesionalismo, se fueron como motos a quejarse al colegiado, mientras que desde Las Rozas Ocón Arraiz miraba y miraba las tomas de la acción. MAR vio el agarrón del central azul por las imágenes y se fue como una exhalación a indicar a sus jugadores que apretaran al árbitro porque era penalti. La incertidumbre llegó a alcanzar al lanzador. Porque tan protagonista estaba siendo Cali que llegó a poner él mismo la pelota en el punto de penalti para Djuka.

La tecnología, eso sí, dio ayer una tregua al Sporting, que llevaba semanas sintiéndose agraviado por los errores arbitrales. Y confirmó que no hay campañas orquestadas en contra de nadie. Tampoco contra el Sporting, claro.

El ¿último? vuelo de Pichu Cuéllar

El capitán pudo haber disputado su último partido

Pichu Cuéllar hizo ayer los que pueden ser sus últimos vuelos como portero en El Molinón y en un partido que no es cualquiera como es el derbi asturiano. El capitán está a un mes de terminar su vinculación con el Sporting, donde ha estado más de media carrera, y en el club rojiblanco no hay previsión de ofrecerle la renovación. Aunque faltan dos partidos con nada en juego más allá de ascender posiciones para ganar algo de masa económica para el siguiente proyecto, no es descartable pensar que «Guille» (De Amores) tenga –al fin– sus opciones de presentarse como rojiblanco. Cuéllar encajó ayer uno de sus últimos goles, –el de Enrich– e hizo sus últimas paradas con el club rojiblanco.

Al portero uruguayo con pasaporte italiano y firmado por los servicios compartidos del Grupo Orlegi solo se le ha visto entrenar por Mareo y viajar. Poco más. Y a nivel interno se ha estudiado y se viene estudiando su continuidad en el club, por lo que podría ser que Ramírez le dé la opción de demostrar si vale o no. Este derbi, descafeinado en algunas cosas, puede también haber sido el último como rojiblanco de Djuka, quien tiene contrato en el club hasta 2027, pero al que nadie le garantiza su continuidad en la entidad. Tampoco ayer en sala de prensa MAR, que prefiere no pillarse los dedos y le pasa la pelota a otros. El delantero, al menos, se fue ovacionado por El Molinón tras forzar el penalti y marcar el empate.