El doble ascenso del Sporting Femenino con fiesta en Mareo: el primer equipo a Segunda RFEF y el filial, a Primera Nacional

"Sha la, la, la, la, la, laaaaa, ¡Vamos Gijón!". El Sporting Femenino tuvo en Mareo la mejor bienvenida. La plantilla del filial las esperaba en el aparcamiento para compartir un ascenso tan trabajado como deseado entre cánticos y alguna botella de sidra. "Es un día muy especial para las que sentimos el club y vivimos el descenso del año pasado. Hemos devuelto al Sporting al lugar al que se merece", resumía Nuri, una de las cuatro capitanas de la primera plantilla. Con la voz rota y visiblemente emocionada, ella ha vivido de todo en sus siete años jugando en Mareo. "He vivido descensos, mantenernos, subir... Hay que disfrutar esta experiencia. Ha sido una temporada dura. Mucha gente no creía. Va por ellos y, sobre todo, por la gente que más nos quiere siempre confió en que esto llegaría. Llevamos toda la temporada luchando hasta el final y se ha demostrado una vez más", explicaba antes de sumarse a la fiesta.

La última jornada de liga volvió a poner a prueba a un Sporting Femenino que necesitaba ganar para subir y, a veinte minutos del final, perdía 2-1. Remontó para ganar y redondear una segunda vuelta en la que recortó siete puntos al líder con un balance de 14 victorias y una sola derrota.

El final en el campo del Olímpico de León no fue apto para cardiacos. El Sporting Femenino perdía 2-1, las locales habían estrellado un balón en la madera y a falta de veinte para los noventa reglamentarios, Granda hizo el empate. No era suficiente, las rojiblancas necesitaban otro gol más, pero había esperanza. El Dépor B ganaba al Victoria y les arrebata el primer puesto, el único que daba el billete del ascenso. A siete minutos para el final, Irene se encontró el balón y "no sé cómo, pero le pegué con todo. Me llegó el balón de Granda y dije, tiro. Ni me lo pensé. Entró, hubo suerte". La jugadora rojiblanca se lleva para el recuerdo el gol del ascenso y más cosas. "La emoción fue mucha. Las compañeras venían todas hacia mí, llorando. No sabes qué hacer. Fue el premio a que no dejamos de meterle intensidad, de creérnoslo", sentencia todavía agitada por el cúmulo de sensaciones en tan poco tiempo. No estuvieron solas en León, donde familiares y aficionados se desplazaron a apoyarlas. También estuvo en el partido Gerardo García, director de gestión deportiva, Óscar Garro, director de fútbol base, Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club, y Pepe Acebal, siempre atento a la cantera rojiblanca.