Diego Sánchez es uno de los jugadores de la cantera del Sporting que ha aprovechado su oportunidad en el primer equipo. Su crecimiento esta temporada le ha llevado a firmar su primer contrato profesional y hacerse un sitio en la plantilla con tan solo 19 años. El futuro del club rojiblanco pasa por internacionalizar su cantera, con la llegada de jóvenes promesas del extranjero para competir con los formados en Mareo. Ya hay acuerdos en esa dirección con Atlas, Santos y América. “El club está dando pasos para mejorar. Si vienen chicos desde México será para ayudarnos y dar el cien por cien”, explica Diego Sánchez, que remarca en este sentido que “todo lo bueno es bienvenido”.

El Sporting se juega este sábado en Eibar dejar atada la permanencia matemática para no llegar con apuros a la última jornada de Liga. Un empate sería suficiente. “Vamos a tope, sabiendo que no está nada hecho, y a darlo todo”, asegura Diego Sánchez sobre el partido ante los armeros. En estas últimas jornadas están sumando más los equipos de la zona baja de la tabla en lugar de los de arriba, algo que al jugador del Sporting “sorprender no me sorprende. Ya vemos cómo es la Segunda. Todos los equipos aprietan. Sabíamos que los de abajo lo iban a hacer”.

“El equipo hizo un buen trabajo, pero queríamos más, queríamos la victoria. No estamos contentos”, dice Diego Sánchez sobre el empate en el derbi asturiano ante el Oviedo. Le tocó volver a ejercer de central ante las bajas por lesión y sanción. Un puesto que ya ocupó ante el Granada esta temporada, con gol incluido. “Puede ser un punto de inflexión”, comenta sobre ese partido. “Ya venía haciéndome, asentándome. Puede ser mi mejor partido el del Granada, pero ya me tocó actuar en esa posición el año pasado. Siempre me formé como lateral, pero estoy a disposición”, señala sobre la demarcación.

Diego vio la amarilla en el derbi, posiblemente la causa de ser sustituido tan pronto. Un momento, el de la amonestación, en el que Cuéllar intentó calmarle ya que en los últimos meses el equipo se ha visto lastrado por las expulsiones. “Me dio consejos para que me tranquilizase. Él tiene la experiencia que yo no tengo. Sabíamos que el partido que era, que había que estar concentrados. Fueron consejos para que no fuera a más”, explica sobre la situación. También detalla que Miguel Ángel Ramírez ha intentado hacer hincapié en ese aspecto. “Está muy encima nuestra en todos los entrenos para ir sumando experiencias en el grupo”, añade.

Por último, Diego también comparte cómo la plantilla vivió desde dentro del autocar el gran recibimiento que protagonizó la afición del Sporting a los jugadores a su llegada a El Molinón para enfrentarse al Oviedo. “Fue espectacular. A los que llevamos desde pequeños aquí impacta más porque sueñas con ese día. Lo que se vivió fue increíble, una sensación que fue una pasada”, concluye el defensa rojiblanco.