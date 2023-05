"La gente nos dio por muertas, pero este equipo nunca se rinde"

Vive su sexta temporada en Mareo. Un año para recordar. Rafa Bernal (Gijón, 1976) es el entrenador del Sporting Femenino, el guía del ascenso a Segunda Federación después del palo del "doble descenso" vivido la pasada campaña. Se emociona durante su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA en Mareo. Atrás, muchos meses de trabajo y también de sufrimiento. Hay alegría por el placer del objetivo conseguido, y también la reivindicación de un grupo que ha vivido "muchos contratiempos y ha ido sobreponiéndose siempre a todos y cada uno de ellos".

–¿Qué significa este ascenso?

–El último partido ha sido un buen resumen (remontaron un marcador adverso en los últimos veinte minutos) del año. Nos pusimos por delante, nos pesaron las piernas, los nervios del último cartucho. Cuando peor lo teníamos, con el 2-1 para el Olímpico de León, cuando parecía todo perdido, porque ellas incluso mandaron un balón al larguero, dimos un paso adelante para ganar. Sacamos el orgullo, pasamos al 2-2 y a partir de ahí, en el banquillo, sí veíamos que íbamos a conseguirlo. Este equipo, hasta el último minuto, nunca se rinde.

–Remontada espectacular y campeonato en el último segundo.

–Hemos ido superando muchos inconvenientes. Iniciamos la temporada con la rotura de cruzado de Vallina en la primera jornada. Rocío también se rompió más tarde el cruzado, hubo más lesiones, no tan graves, pero de dos o tres meses... El equipo siempre se fue sobreponiendo. Hay que agradecer también la ayuda del filial, que en todo momento sumaron en partidos y entrenamientos.

–Hace unos meses, con el equipo a siete puntos del líder, parecía un imposible.

–Cuando empatamos con el Oviedo en Tensi (campo donde juega el filial carbayón), fue cuando salimos a siete puntos del primer puesto. Ahí la gente nos daba por muertas. Desde el vestuario siempre dijimos que había que seguir apretando, que había que seguir empujando. Cuando matemáticamente no se pudiese, daríamos la enhorabuena al rival, pero mientras las matemáticas nos mantuviesen con vida, íbamos a seguir apurando. Hubo otro momento complicado, aquí en Mareo, contra el Lóstrego. Aquel día nos podíamos poner líderes, y perdimos 0-1. Fue el único que perdimos en toda la segunda vuelta. Al día después el Dépor B perdió en Avilés, seguimos a dos puntos de ellas, y fue cuando ganamos las nueve jornadas siguientes.

–Catorce victorias en los quince partidos de la segunda vuelta. ¿Cómo se logra eso?

–Pues es complicado, pero sabíamos que no quedaba otra, era lo que nos tocaba para poder conseguir el objetivo. Felicito desde aquí al Deportivo de La Coruña B, porque la temporada que ellas han hecho también ha sido espectacular. Sabíamos que no nos iban a dar tregua y que posiblemente no podíamos tener ningún tropiezo para ascender. Al final hay momentos en los que la fortuna sonríe y otros en los que no. Este año, cuando llegaron los momentos decisivos, la tuvimos al menos de cara. Así que toca celebrarlo.

–¿Cómo lo ha vivido en lo personal después del palo de la campaña anterior?

–Veníamos de un año duro. El año pasado tuvimos un inicio bueno, a pesar de que no ganábamos, competíamos en todos los campos y ante todos los rivales. Fue un descenso duro que encima, con la reestructuración de las categorías, se convirtió en que pasamos de estar en segunda categoría a la cuarta a nivel nacional. Por eso este ascenso es quitarte un poco la espinita del año pasado, como lo siento en muchas jugadoras. Es el volvemos al sitio donde creemos que nos corresponde.

–¿Seguirá al frente del equipo la próxima temporada?

–Tenemos miradas cosas con el club y hablado algo. Pero bueno, todavía tenemos que sentarnos tranquilamente y si hay voluntad por las dos partes, que todo parece indicar que sí, seguiremos. Primero, disfrutar y ya tendremos tiempo de hablar de eso.

–La alegría en el club es doble. Suben ustedes y lo hace también el filial.

–Sí. El filial lo tenía también muy encarrilado y dependía de nosotras. La alegría tiene que ser doble porque dos categorías que se perdieron el año pasado, pues las hemos conseguido recuperar.

–¿Supone un impulso en Gijón y en la región para el deporte femenino?

–Por supuesto. Refrenda el trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que nosotras ascendemos con la plantilla más joven de toda la categoría. El filial lo consigue también con chicas que vienen desde abajo. Se lleva unos años trabajando mucho en la base, insistiendo en ello, y poco a poco va a ir dando sus frutos. Habrá años que vaya mejor, y otros que no tanto, pero se están poniendo unas bases muy sólidas para que el futuro del fútbol femenino en el Sporting sea bueno.