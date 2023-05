México y Japón, unidos por el Sporting: Diego y Keita baten récord de kilómetros para ver a al equipo

Se han convertido en los seguidores más internacionales del Sporting. También en dos de los más reconocidos por la propia afición rojiblanca en los últimos días. Ambos compartieron en redes los muchos kilómetros recorridos por estar en el derbi asturiano, lo que les ha llevado a ganarse el reconocimiento de muchos. El japonés Keita Shimada y el mexicano Diego Álvarez coincidieron esta mañana en Mareo. Ambos fueron a ver el entrenamiento del conjunto rojiblanco tras el empate ante el Oviedo. Diego, para despedirse, ya que horas después tomaba un vuelo de regreso a casa, Ciudad de México. Keita para sumar autógrafos a su colección. El nipón tiene aún tiempo por delante ya que apurará el mes de mayo en Gijón para seguir el desenlace de la temporada. "¿Cuántas horas lleva el viaje en avión?", pregunta Keita, en inglés, a Diego. "Unas diez. El tuyo ya me lo sé. Vi toda tu ruta en twitter", responde este mexicano de padres llaniscos. Habían coincidido en las horas previas al partido ante el Oviedo, "recibiendo al autocar del equipo", pero su encuentro en Mareo les hace charlar por primera vez.

Diego Álvarez trabaja en una aerolínea como sobrecargo. Una labor que "me ayuda un poco" a poder estar periódicamente en Asturias. El pequeño de cinco hermanos, tiene casa en Llanes y no hay visita sin que aproveche para ver al Sporting. Esta temporada ha estado "en la visita al Granada, al Leganés y también en la victoria ante la Ponferradina". Esperaba "también un triunfo ente el derbi", pero "de lo malo no perdimos". Tal es su seguimiento al equipo, que ya ha reservado parte de sus vacaciones para dedicarlas a acompañar al conjunto gijonés en su gira de pretemporada en México. Es en esta parte de la conversación en la que Keita escucha con cara de asombro. "Sí, estaré en los tres partidos del equipo ante Atlas, Santos Laguna y el Atlético La Paz", detalla. Invita al japonés a sumarse. Él le responde con un profundo "arigato" (gracias en japonés).

La popularidad de Keita llega hasta el punto de que son varios los aficionados en Mareo que piden fotografiarse con él al verle en las instalaciones rojiblancas. Algunos incluso llegados desde Francia, como dos parejas que han acudido a saludar a Bamba, Varane y Bloch. El nipón sonríe cuando le dicen que es tan famoso como los futbolistas. Conoce a todos los jugadores de Ramírez por su nombre, incluso de temporadas anteriores. Desde que se enamoró del equipo al ver por televisión aquel gol de De las Cuevas al Madrid, no ha parado de informarse. Aprovecha el final de la sesión para sacar de su mochila un álbum con fotos de todos y cada uno de los jugadores de la primera plantila. Algunas, firmadas. El resto, caerán de un momento a otro. Lleva también camisetas, la más nueva, la de Varane, que compró hace unos días. "Me gustaría conocer a Irarragorri", comenta al ver al presidente caminar por las instalaciones. Terminó la mañana muy cerca. Keita charló con Joaquín y Gerardo García, inmortalizando el encuentro para compartirlo en redes sociales. Las mismas donde este repostero de profesión recibe cientos de menciones y "me gustas" por su exótica pasión por el Sporting.