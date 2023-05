Renovación en la portería del Sporting: se fichará a al menos un portero, y se valora el perfil de Axel Werner

El área deportiva del Sporting, junto a los servicios compartidos del Grupo Orlegi, valora el fichaje de al menos un portero con vistas al siguiente proyecto. Incluso se podrían contratar a dos, en función de lo que suceda con Christian Joel, quien podría regresar al club rojiblanco, donde tiene contrato. Toda la energía está puesta en salvar la temporada, que aún sigue abierta a falta de dos partidos, pero los responsables deportivos del club rojiblanco llevan meses avanzando en la planificación del siguiente proyecto en Segunda División y asumiendo que el margen económico para moverse será muy reducido. Una de las líneas sujetas a cambios va a ser la portería, donde habrá seguro novedades, con un lavado de cara importantísimo.

Christian Joel es el único que tiene contrato del primer equipo (2026). El Celta tiene una opción de compra, por unos 400.000 euros. En caso de que el club vigués no la ejecute, el guardameta cubano, un fijo en la dinámica del primer equipo celeste regresará al club rojiblanco, donde podría luchar la titularidad el próximo año. Joel ya hizo parte de la pretemporada el pasado verano. El capitán Pichu Cuéllar, indiscutible con MAR e importante en los últimos años en la entidad, agotará el 30 de junio su ciclo en el Sporting ante la determinación de no presentarle una oferta para que renueve su contrato, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Mientras que Guillermo de Amores, cedido por Lanús, tiene muy difícil continuar en el club rojiblanco ante su falta de protagonismo. De momento no ha debutado. En la cabeza de los técnicos puede estar que lo haga en la última jornada de competición, ante la Ponferradina, si el equipo alcanza ese encuentro salvado. En el área deportiva tienen apuntados varios guardametas futuribles a incorporar, aunque se pretende firmar a un portero que conozca la competición doméstica; también se han recepcionado distintos ofrecimientos de guardametas estos meses, algunos del mercado extranjero, que, de momento, no han pasado los filtros de los técnicos. Uno de los que más gusta al Sporting es Axel Werner, portero argentino de 27 años y que tiene pasaporte italiano. Werner termina contrato con el Elche, donde no va a seguir. En Mareo agrada su perfil, portero alto (1.92) y con experiencia en La Liga, y en Argentina, donde tenía un buen cartel. En el mercado de enero se puso sobre la mesa el nombre de Ander Cantero, pero esa opción no fue finalmente a más ante la reticencia del Eibar a facilitar una salida.

En cualquier caso, hay más nombres de guardametas que se están revisando en el mercado por los técnico, sin ninguna decisión tomada por el momento, ni tampoco una negociación abierta.